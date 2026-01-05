海悅營收／去年74億元 2026年本業、建案營運齊揚

海悅（2348）國際5日公告去年12月營收達8.24億元、年增81.1%。累計海悅國際2025年第4季營收達29.77億元，較2024年第4季減少29.1%。

總計海悅國際去年全年營收達73.96億元、年減26.3%。

海悅國際表示，去年12月因預售建案順銷與依代銷合約完成請款帶動，加上「南悅豐映」建案順利交屋完畢，帶動單月營運達8.24億元，較前年同期大幅跳升逾八成。

以單季來看，海悅指出，2024年第4季因有售地利益16.52億元挹注，若扣除該一次性貢獻，單季營收是呈現年增16%，認為接下來營運有機會自2025年第4季築底回溫。

海悅指出，央行2025年第4季理監事會說明，考量近一年以來，銀行多已落實執行並達成其自訂不動產貸款總量目標，2026年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，且仍持續執行第7度選擇性信用管制措施，並適時調整相關方案，認為相關政策調整將使優質，且財務健全的建商，更容易獲得銀行中長期的房貸業務支持。

展望2026年，海悅國際分析，海悅代銷本業業績來源無虞，目前全國銷售中個案與後續接案合計總銷金額達4,996億元，加上新北市「A3光點」與高雄市「達麗未來市」將於上半年完工交屋，將為營建收入增添營運動能，更能降低公司土建融額度與減少利息支出，讓今年整體財務結構趨向高值化發展，加上營運上已布局地上權開發案將有穩定租金收益，有利海悅中長期營運持續穩健前行。

海悅國際手中有兩大地上權案，其中子公司金毓泰「台北市議會舊址地上權」開發案，將進行招租規劃的預先作業；至於台北市信義區逸仙段國有土地之地上權案（仁愛逸仙辦公大樓），該案基地面積972平方公尺、約近300坪，是地上權70年開發案，預計2026年年中取得建築執照。