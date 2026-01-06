聯嘉發債 將蓋墨國新廠

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

聯嘉投控（3717）為支應海外產能擴充及充實營運資金，發行國內第一次有擔保轉換公司債「聯嘉投控一」，採競價拍賣方式承銷，投標期間自今（6）日至8日共三個營業日，競拍底標價為100元，預計12日辦理開標作業，21日於櫃檯買賣中心掛牌。

聯嘉投控一本次共發行7,000張，發行總面額為7億元，其中5,950張採競價拍賣方式辦理承銷，轉換溢價率103.55%，轉換價格為17.5元，每人最高得標張數合計不超過595張。

聯嘉表示，此次籌資將用於興建墨西哥新廠、強化營運資金彈性，支應海外產能擴充及車用新產品開發。

聯嘉正加速墨西哥新廠建設，預計本季量產。該廠距離主要客戶僅30分鐘至四小時車程，將大幅降低運輸、包材及汙水處理等營運成本，並可就近供應北美客戶以對應美國關稅政策。聯嘉透露，目前已與車燈客戶達成共識，透過單價調整或代付關稅機制，確保營運毛利不受侵蝕。

聯嘉受惠北美燃油車與油電車銷量恢復，加上產能挪移策略奏效，營運表現穩健。公司表示，目前產能利用率極度飽和，去年第3季台灣總部SMT產能利用率達114%，大陸東莞廠更達116%，已透過加班與瓶頸設備優化進行產能疏解。

