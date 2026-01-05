國化營收／12月4,626萬元 年減4.79％
化學股國化（1713）5日公布12月合併營收4,626萬元，年減4.79％；去年全年度累計營收4.6億元，年減12.87%。
國化於法說會中表示，展望未來，全球政經局勢仍呈現快速且多變的局面，在營運上公司將持續秉持高度警覺和勤奮努力的精神，除專注本業外，更強化轉投資管理，以追求成長與獲利。同時積極處分閒置資產、提升運用效能並關心環保，期為股東謀求最大利益並達到永續發展的目標。
據法說會內容，國化表示，目前閒置資產處理狀況，新屋倉庫舊址（1,047.67坪）及高雄廠舊址經貿段一小段4地號土地 (1,062.7坪)，已於2024年間售出、並過戶完竣，其處分利益分別為新台幣1.83億元及9.23億元，分別於去年第2季與第4季入帳。高雄廠舊址經貿段一小段第29地號土地（3,096.02坪）及第5地號土地（876.08坪)，將依股東會決議持續規劃積極辦理出售。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言