達麗營收／年底趕交屋！12月61億元 年增13.9倍

達麗（6177）5日公告，12月營收61.99億元，年增1,398.03%；2025年營收95.31億元，年減22.64%。達麗表示，12月營收成長幅度較高，主要是來自總銷34.5億元的北士科「達麗天蒔」及總銷92億元的台南「達麗世界仁」完工交屋所致。

達麗表示，由於「達麗世界仁」案量較大，將從去年底交屋至今年，除了「達麗世界仁」外，今年有3案完工，完工量共164億元，包括總銷52億元「達麗未來式」，預計第1季取得使照，總銷46億元「達麗冶翠」預計第3季取得使照、總銷66億元「達麗河蘊」預計第4季取得使照。

另，明年完工量也達百億元，2027年完工量達180億元，包括總銷98億元「達麗新高鐵」、總銷41億元「達麗雙子星」及總銷41億元「達麗世界學」。

推案量方面，達麗表示，今年預計推出3筆個案，推案量達225億元，包括總銷75億元的台中洲際段、總銷80億元的台南平實以及與總銷70億元的新竹台肥段，目標未來每年的推案量都可達200億元以上。

達麗近年積極攻向公辦都更、捷運聯開等領域。達麗表示，截至2028年，目前儲備個案總銷達1,119億元，都市更新開發占比58％、捷運聯開占比18%、自地自建占比24%，其中最大案是高雄左營海軍眷村公辦都更案，可分回總銷達280億元，其次為高雄鳳山捷運聯開案橘線O10，總銷達183億元。

達麗表示，目前房市處於「量縮價平」態勢，雖然交易量下降，但由於地價未跌、營造成本處於高檔等情況下，因此房價並沒有出現大幅度修正，而央行的目標是進行房市調控，初步已達成遏止炒作回歸正常交易，現在買盤都以剛性需求為主。

展望未來，達麗表示，在經濟動能強勁、台灣市場的資金充沛，且利率維持低檔下，目前僅是政策等預期心理造成購屋需求延滯，未來政府推動AI及高科技產業之政策明確，將創造大量高薪工作機會及住宅需求， 公司的開發方向仍以軌道TOD、捷運聯開、都更、科技產業就業需求為主。