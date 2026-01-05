材料營收／12月11.75億元、月增46% 強化布局多元產品線

香煙濾嘴材料大廠材料*-KY（4763）5日公布12月合併營收11.75億元，月增46%、年減24.65%。去年全年累計營收132.31億元，年減15.8%。

材料表示，該公司12月營收呈年減，主要受到中東局勢、東南亞市場波動、產業供需調整及客戶調整庫存水位影響。材料指出，將持續與主要客戶強化交期協調，同步提升營運資金與庫存管理效率，以掌握市場回補需求的契機。

材料指出，儘管全球供應鏈受地緣政治、產業供需調整以及部分客戶延後交期等影響，公司仍持續積極推動市場拓展、產能優化與永續產品策略，以降低外部波動對整體營運的影響，展現穩健的營運韌性。

面對全球貿易爭端與產業供需調整，材料強調，已同步推動成本優化與營運韌性計畫，包括精進資金管理效率、提升生產排程彈性、強化庫存控管，以確保財務結構與現金流維持穩健。同時，也持續投資研發，聚焦綠色化學、循環經濟應用與永續材料技術，以提升產品附加價值並強化長期競爭力。

產能規劃方面，材料持續關注中國大陸服飾用醋酸纖維需求，規劃逐步擴增具永續性且能降低碳足跡的醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；同時，拓展加熱不燃燒菸（HNB）菸彈濾嘴特規絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布及新型晶球（爆珠）濾嘴等新產品，並布局生物製藥及電子薄膜顯示領域，進軍多元產品線。