藥華藥營收／12月19.2億元 單月、單季、全年三創新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）5日公告2025年12月合併營收19.2億元，月增23.84%，年增69.93%，帶動2025年12月單月、第4季及全年三項營收都刷新歷史新高紀錄。藥華藥表示，美、日銷售團隊於2025年分別擴編65%及45%的效益，已開始顯著貢獻，2026年營運有望大幅躍進。

藥華藥近年營運成果持續吸引全球資本市場高度關注，公司受邀於美西時間1月15日出席第44屆JP Morgan Healthcare Conference（摩根大通健康醫療大會），向國際投資機構及生技基金說明公司的營運進展。

回顧2025年第4季，營收達48.8億元，季增25.4%，已連續11個季度創歷史新高。全年表現同樣強勁，全年營收156.3億元，年增60.61%，充分展現罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）的市場潛力。

藥華藥指出，隨著美國與日本市場對Ropeg需求增長，公司將進一步強化兩地子公司營運執行力與市場滲透效率，並規劃全球一致性的醫學科學訊息（Medical messaging）策略，再加上有效資源配置，以提升銷售。不僅鞏固現有適應症真性紅血球增多症（PV）市場，也為即將進入的新適應症原發性血小板過多症（ET）市場做上市前準備。

藥華藥表示，已於2025年10月30日向美國FDA 提交 Ropeg用於ET的新增適應症申請，並於12 月 29 日正式進入實質審查。FDA近期陸續提出關鍵性統計及臨床相關問題（Information Requests），公司已如期於1月5日前回覆。若審查進展順利，最快有望於今年上半年取得美國 ET 藥證，成為公司啟動第二成長曲線的關鍵動能。

此外，2025年9月底美國法院撤銷美國醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）先前認定藥華藥美國子公司不符合「特定小型製造商」資格之決定，並將案件發回CMS重新審理。CMS目前已通知公司，在重新審理結果出爐前，公司得以暫緩部分藥價折扣款項之繳納。若公司獲CMS認定為特定小型製造商，可享有階段性逐步實施「Medicare Part D製造商折扣計劃」的資格。

