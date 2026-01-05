鮮活營收／12月4.09億元 年月雙增雙位數成長

鮮活果汁-KY（1256）於5日公告2025年12月合併營收為4.09億元，月增70.02％、年增74.52％雙成長，繳出第4季合併營收8.81億元與全年合併營收41.2億元，年增率分別為39.16％與2.91％。

展望未來，鮮活以「持續深耕大陸市場、布局全球」為核心策略，預計2026年下半年投產之昆山智能廠及臺灣屏東廠，將為公司長期穩健發展提供新的動能。

雖然第4季為新茶飲市場傳統淡季，受惠於「即開即飲」高階果汁產品需求成長，鮮活洞察消費市場先機，率先投入先進的製程設備，提升產品保存期限，持續深化與大型會員制零售通路之合作關係，帶動鮮活2025年12月合併營收年月雙增雙位數成長，助益鮮活第4季合併營收8.81億元，年增率39.16％。隨著直飲類產品營收比重持續提升，縮小淡旺季營收差距之成效逐步顯現。

鮮活2025全年合併營收表現與2024年度維持相當水準。鮮活表示，雖手搖茶飲市場進入結構性分化，但公司持續深化研發創新，從「提供原料」升級為「提供解決方案」之產業地位，持續強化與客戶之合作深度及品牌差異化優勢，協助客戶打造市場爆款，並持續優化供應鏈與品質控管體系，鞏固市場競爭優勢。