聚陽營收／12月32億元月增逾二成 2025年雖遇關稅逆風仍創歷史次高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚陽（1477）5日公告去年12月營收32.04億元，年減9.17%、月增23.6%，創近四個月新高，符合公司先前對第4季營收「逐月回升」的預期。累計去年第4季營收79.26億元，年減9.48%；全年營收達344.28億元，年減3.08%，仍寫下歷史次高水準。

聚陽表示，12月營收回溫，主要反映客戶對2026年市場展望轉趨樂觀，提前自12月開始拉貨，以支應今年銷售需求。公司指出，雖然2025年整體出貨量與2024年相去不遠，但受關稅與匯率等大環境因素影響，價格與毛利率承壓，所幸第4季營收表現符合預期，顯示客戶信心已逐步回溫。

展望今年營運，聚陽表示，首季需負擔關稅的訂單占比已降至三成以下，但對比去年仍有關稅影響，加上農曆年假期影響，首季仍是相對淡季。但第2季起，相關關稅分擔將全面結束，且「世足」相關新訂單自3月開始出貨，且一路增溫，將帶動售價、毛利率與出貨量同步回升，營運表現有望明顯優於第1季，動能轉趨明朗。

在價格面上，聚陽透露，產品平均售價（ASP）已自去年12月起上調約3%，主要來自報價上漲與產品組合優化效應。公司透過「挑單生產」，優先承接無需分擔關稅的訂單，使整體報價水準墊高，該漲幅也將延續至後續訂單。毛利率方面，去年第4季毛利率將優於受關稅衝擊最嚴重的第3季，並有機會回到2024年同期的水準；而2026年在「世足」新訂單不受關稅影響下，毛利率表現可望回升。

產能規劃方面，全年維持高個位數成長，若訂單動能強勁，透過加班可望使實際出貨量提升至雙位數成長。聚陽表示，2026年將持續擴充印尼、孟加拉與薩爾瓦多的產線，至於越南因科技業進駐、招工與工資問題更趨嚴峻，因此，新產能布局重心將逐朝印尼與孟加拉靠攏。

整體而言，產業最壞情況已過，隨價格、毛利率與出貨量在2026年回到正軌，重返正常獲利水準只是時間問題。

聚陽 關稅

