正瀚營收／12月1.53億元、年增13.7％ 連續五個月創歷年同期新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
正瀚生技董事長吳正邦。記者蔡靜紋/攝影
農業生技大廠正瀚-創（6534）5日公告2025年12月合併營收1.53億元，年增13.7％，單月營收連續五個月創歷年同期新高；累計2025年全年營收18.19億元，年增11.21％，也是連續五年刷新歷史新高紀錄。

正瀚表示，時序即將進入傳統旺季，以目前在手訂單以及北美需求看好的情況來看，第1季營收再創新高可期。

正瀚表示，今年拓展新客戶與布局新市場同步進行，主要市場美國銷售穩定成長之外，多個海外及新開發市場於2025年展現強勁成長動能，全球擴張策略正逐步收到成效，推動正瀚營收連年創新高。隨著新市場進入快速放量階段，可望在2026年為正瀚帶來更大的營運貢獻；公司亦持續在美國爭取新客戶，維持市場競爭優勢，2026年營運規模將繼續向上攀升。

正瀚指出，公司在胜肽技術（Peptide Technology）與植物生長調節劑（Plant Growth Regulator, PGR）兩大領域持續研發新產品，鎖定高價、高效益產品滿足市場需求。此外，正瀚也將跨足至歐洲完成全球市場布局，因應歐洲農場結構多樣性的需求，目前已進行產品分類與市場定位評估，今年將落實於歐洲設點。正瀚提供精準農業、淨零永續的農業解方，期在歐盟積極推動農業轉型永續的政策下，將有相當可觀的成長空間。

農業生技

