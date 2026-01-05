快訊

竊台積電2奈米核心技術 高檢署再揪出1內鬼…起訴求刑8年

LINE手機雙開攻略！OL求「公私分離」 安卓機最方便、iPhone四招可用

想賺高薪被男友哄騙至柬埔寨 20歲女網紅雙腿骨折被棄街頭

晶圓廠擴廠 上品2026營運添利基

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

晶圓大廠仍在積極拓廠，帶動槽車及廠務設備需求。法人指出，今年各大晶圓廠客戶在台灣、美國、中國大陸各地均有設廠計畫，將帶動廠務設備股上品（4770）營收成長，且相關需求動能今年將維持不墜，至少延續至2027年。

法人指出，2奈米等先進製程推助下，今年台灣晶圓廠在海內外同步都有擴廠計畫，將帶旺廠務設備及槽車需求，今年台灣廠客戶陸續出貨，相關營收陸續認列。

對於中國大陸業務部分，法人指出，大陸營運狀況恢復過往水準，惟毛利率仍較差。中長期來看，大陸整體半導體產業仍在擴張，且往先進製程發展，廠務需求有望逐漸恢復過去水準。加上美國晶圓廠客戶、特化廠工程案營收陸續入帳，均將為今年表現帶來更多成長空間。

上品主營氟素樹脂應用材料、氟素樹脂內襯設備、各式化學品儲存槽、運送管道及輸送設備等系統工程，產品應用於半導體、面板、太陽能高純度化學品產線內襯材料及化學材料，主要客戶為晶圓廠及電子化學品廠。

上品2025年前三季稅後純益6.72億元，年減48.8%，每股純益（EPS）8.4元。去年前十一月累計營收42.59億元，年減28.38%。

公司在法說會中表示，全球晶圓廠設備投資預計於2025年達到1,100億美元。法人期待，晶圓廠擴增、化學品槽車及廠務設備建設需求攀高，將持續帶動上品營運。

晶圓廠 半導體 先進製程 太陽能

延伸閱讀

台積電傳今年啟動大擴產計畫 先進製程協力廠大補

化工業…科技業櫥窗 取得話語權

防堵三星？外媒傳台積電亞利桑那廠 3奈米製程將提前一年投產

規模7地震衝擊半導體晶圓廠 石英爐管損耗才是復工關鍵

相關新聞

這家特用化學廠 因第2季半導體材料將放量出貨而直衝漲停

台股5日雖衝上3萬點大關、創下歷史新高，不過盤面個股卻跌遠多於漲，其中長興（1717）股價開高走高，早盤即亮燈強鎖漲停，...

裕日車 台北車展報捷

裕隆集團旗下裕日車（2227）代理的NISSAN品牌在2026台北新車暨新能源車大展超吸睛，展出期間接單傳捷報，截至1月...

皇昌 在手案量1,068億

手握在建工程高達1,068億元的皇昌營造（2543），2025年再拿下約達380億元新簽工程；皇昌營造表示，兩家子公司和...

不銹鋼價走揚 運錩看俏

國際鎳價單周跳漲6.6%，帶動國際不銹鋼價持續走強，市場追漲氣氛轉濃。運錩（2069）在精密加工能量加持下，營運展望看俏...

和泰車 元月業績催油門

和泰車（2207）2026年元月業績有望再衝高，TOYOTA及LEXUS元月促銷火力全開，兩大主力品牌銷售有望開紅盤；再...

鐵礦砂價揚 鋼價有底氣

時序即將進到新年度，國際鐵礦砂行情12月下旬每公噸落在105美元至107美元附近，近一個月上漲約2%，對支撐鋼價有正面助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。