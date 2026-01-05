晶圓廠擴廠 上品2026營運添利基
晶圓大廠仍在積極拓廠，帶動槽車及廠務設備需求。法人指出，今年各大晶圓廠客戶在台灣、美國、中國大陸各地均有設廠計畫，將帶動廠務設備股上品（4770）營收成長，且相關需求動能今年將維持不墜，至少延續至2027年。
法人指出，2奈米等先進製程推助下，今年台灣晶圓廠在海內外同步都有擴廠計畫，將帶旺廠務設備及槽車需求，今年台灣廠客戶陸續出貨，相關營收陸續認列。
對於中國大陸業務部分，法人指出，大陸營運狀況恢復過往水準，惟毛利率仍較差。中長期來看，大陸整體半導體產業仍在擴張，且往先進製程發展，廠務需求有望逐漸恢復過去水準。加上美國晶圓廠客戶、特化廠工程案營收陸續入帳，均將為今年表現帶來更多成長空間。
上品主營氟素樹脂應用材料、氟素樹脂內襯設備、各式化學品儲存槽、運送管道及輸送設備等系統工程，產品應用於半導體、面板、太陽能高純度化學品產線內襯材料及化學材料，主要客戶為晶圓廠及電子化學品廠。
上品2025年前三季稅後純益6.72億元，年減48.8%，每股純益（EPS）8.4元。去年前十一月累計營收42.59億元，年減28.38%。
公司在法說會中表示，全球晶圓廠設備投資預計於2025年達到1,100億美元。法人期待，晶圓廠擴增、化學品槽車及廠務設備建設需求攀高，將持續帶動上品營運。
