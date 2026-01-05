不銹鋼價走揚 運錩看俏

國際鎳價單周跳漲6.6%，帶動國際不銹鋼價持續走強，市場追漲氣氛轉濃。運錩（2069）在精密加工能量加持下，營運展望看俏，今年首季產銷能量錦上添花，短中期前景樂觀，投資價值浮現。

去（2025）年對國內不銹鋼產業是極為艱辛的一年，國際鎳價大幅震盪，全球不銹鋼產能過剩，終端需求復甦緩慢，絕大多數不銹鋼廠毛利遭到嚴重壓縮，甚至陷入虧損泥沼，在產業哀鴻遍野背景下，運錩卻成為極少數能夠穩定獲利的不銹鋼廠，表現相當亮眼。

上市不銹鋼廠主管說，在燁聯、唐榮等上游廠大幅調漲2026年1月盤價後，近日印尼青山對外報價每公噸進一步調高30美元以上，當下不銹鋼流通行情只漲不跌。

隨著國際鎳價進一步走強，每公噸收盤1.65萬美元，進到14個月來最高，鎳金屬單周勁揚6.6%、近月跳漲14%，預期不銹鋼價還要再漲一波。

法人分析，2025年不銹鋼產業從上游到下游普遍哀哀叫，但運錩獲利能力明顯提升，其冷軋不銹鋼材料供應汽車、3C、家電、鈕扣電池等精密產業，獲利結構明顯優於一般裁剪加工，在低迷的市況中持續脫穎而出。

運錩大陸奇億產線毛利率拉升到去年第3季的24.7%，全集團裁剪加工中心維持一定出貨量，毛利率反向上升，凸顯產品結構改善成效顯著。

運錩表示，展望後市，奇億新增產線為重要成長動能，目前寧波奇億新增冷軋、退火、分條設備是秘密武器，屆時產能擴大、出貨增加，伴隨良率提升、帶動毛利率向上，未來高階產品線增加，鎖定更具成長性的3C與車用市場。