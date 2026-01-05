快訊

首波寒流明報到！今白天晴朗舒適 周三到周六晨低溫探5度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

不銹鋼價走揚 運錩看俏

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

國際鎳價單周跳漲6.6%，帶動國際不銹鋼價持續走強，市場追漲氣氛轉濃。運錩（2069）在精密加工能量加持下，營運展望看俏，今年首季產銷能量錦上添花，短中期前景樂觀，投資價值浮現。

⭐2025總回顧

去（2025）年對國內不銹鋼產業是極為艱辛的一年，國際鎳價大幅震盪，全球不銹鋼產能過剩，終端需求復甦緩慢，絕大多數不銹鋼廠毛利遭到嚴重壓縮，甚至陷入虧損泥沼，在產業哀鴻遍野背景下，運錩卻成為極少數能夠穩定獲利的不銹鋼廠，表現相當亮眼。

上市不銹鋼廠主管說，在燁聯、唐榮等上游廠大幅調漲2026年1月盤價後，近日印尼青山對外報價每公噸進一步調高30美元以上，當下不銹鋼流通行情只漲不跌。

隨著國際鎳價進一步走強，每公噸收盤1.65萬美元，進到14個月來最高，鎳金屬單周勁揚6.6%、近月跳漲14%，預期不銹鋼價還要再漲一波。

法人分析，2025年不銹鋼產業從上游到下游普遍哀哀叫，但運錩獲利能力明顯提升，其冷軋不銹鋼材料供應汽車、3C、家電、鈕扣電池等精密產業，獲利結構明顯優於一般裁剪加工，在低迷的市況中持續脫穎而出。

運錩大陸奇億產線毛利率拉升到去年第3季的24.7%，全集團裁剪加工中心維持一定出貨量，毛利率反向上升，凸顯產品結構改善成效顯著。

運錩表示，展望後市，奇億新增產線為重要成長動能，目前寧波奇億新增冷軋、退火、分條設備是秘密武器，屆時產能擴大、出貨增加，伴隨良率提升、帶動毛利率向上，未來高階產品線增加，鎖定更具成長性的3C與車用市場。

不銹鋼 運錩 鎳價

延伸閱讀

台積電ADR創新高市值衝1.657兆美元全球第6 逼近亞馬遜

唐榮不銹鋼價開漲盤

航空明年展望樂觀 三大關鍵

科技型看俏 逢回布局

相關新聞

裕日車 台北車展報捷

裕隆集團旗下裕日車（2227）代理的NISSAN品牌在2026台北新車暨新能源車大展超吸睛，展出期間接單傳捷報，截至1月...

皇昌 在手案量1,068億

手握在建工程高達1,068億元的皇昌營造（2543），2025年再拿下約達380億元新簽工程；皇昌營造表示，兩家子公司和...

不銹鋼價走揚 運錩看俏

國際鎳價單周跳漲6.6%，帶動國際不銹鋼價持續走強，市場追漲氣氛轉濃。運錩（2069）在精密加工能量加持下，營運展望看俏...

和泰車 元月業績催油門

和泰車（2207）2026年元月業績有望再衝高，TOYOTA及LEXUS元月促銷火力全開，兩大主力品牌銷售有望開紅盤；再...

鐵礦砂價揚 鋼價有底氣

時序即將進到新年度，國際鐵礦砂行情12月下旬每公噸落在105美元至107美元附近，近一個月上漲約2%，對支撐鋼價有正面助...

環泥子公司利永環球拚轉盈

環泥擴大多角化布局，子公司利永環球日前收購美國Tekscan Holdco股權後，掌握全美最強的壓力感測技術，將以波士頓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。