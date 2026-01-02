中鋼：鋼鐵需求不看淡

中鋼（2002）昨（2）日公布2025年12月集團鋼品出貨量為78.6萬公噸，相較上月83.6公噸減少5萬公噸，減幅6%，恐影響單月營收表現。惟公司指出，中國大陸自今年起將加強出口許可管理，有助亞洲鋼價築底完成，今年鋼鐵需求不看淡。

中鋼統計，2025年12月集團出貨78.6萬公噸，較目標80萬公噸，減少1.4萬公噸。其中，中鋼母公司出貨60.8萬公噸，較目標63.8萬公噸，減少3萬公噸；中龍出貨17.8萬公噸，比目標量16.2萬公噸，增加1.6萬公噸。

針對12月出貨量變化，中鋼分析指出，集團內銷出貨合計42.9萬噸，較目標41.6萬噸，增加1.3萬公噸，主因為下游客戶接收到急單需求，出貨較預期增加。

但集團外銷出貨合計35.7萬公噸，較目標38.4萬公噸，減少約2.7萬公噸，主要受冬季東北季風影響，船隻航行速度受限，導致出貨動能不足。若與11月份的出貨量83.6萬公噸相比，則減少5萬公噸，減幅6%。

中鋼並表示，大陸自今年起將加強出口許可管理，市場預期此舉將有效抑制低價鋼材氾濫，有助於亞洲鋼價築底完成。雖然鐵礦砂與冶金煤成本略有波動，但隨著美國聯準會（Fed）進入減息週期，基礎建設與製造業動能預計將在今年初重啟。

值得一提的，歐洲下游加工廠庫存已降至歷史低點，預估今年初有機會出現補庫需求，並且東南亞國家同時有基建支撐，綜合各區域市場變化，今年鋼鐵需求不看淡。