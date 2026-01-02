統一超商場 2025年績增10%

統一超（2912）持續擴大商場事業版圖，接手經營清水服務區滿一周年後，已逐步展現營運成效。

統一超昨（2）日指出，清水服務區受惠於國道3號南來北往車流優勢，結合商場化經營模式與多元品牌進駐，帶動整體客單價明顯提升，平均較一般門市高出二至五成，成為公司近年商場事業的重要成長引擎，並帶動2025年該事業群營業額成長超過10%。

統一超自2022年起發揮經營通路影響力發展商場經營模式，深入全台各地迄今已經營67座商場，服務七大商場類型包含觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓，自去年以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象打造清水服務區，加入泰安、仁德、東山、關廟等國道服務區經營陣容。

觀察清水服務區位於旅客南來北往的國道3號中繼站，休息區內提供豐富多元美食、寬敞整潔的休憩空間，同時結合7-ELEVEN清水綻門市內提供多元商品結構及伴手禮需求等帶動業績成長。

統一超表示，經營占地超過5,000坪清水服務區、共導入50大專櫃、為全台服務區之最，營運一年以來暢銷TOP5伴手禮品牌包括小林煎餅、太陽堂、微熱山丘、玉珍齋、東港漁鄉。