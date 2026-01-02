晶碩2025年業績 連七年攀峰
晶碩（6491）昨（2）日公告去年12月營收6.25億元，年增0.78%，創同期新高，第4季營收19.3億元，年增7.56%，創下單季歷史次高，僅次於2023年第4季，2025年營收達70.39億元，年增3.3%，順利站上70億元關卡，並寫下上市以來連續七年營收創新高的紀錄。
⭐2025總回顧
晶碩表示，去年12月營收表現符合預期，主要受惠日本市場訂單穩定成長，帶動營收較去年同期與11月回升。法人指出，在產品組合改善與出貨結構優化下，晶碩第4季毛利率可望較第3季回升，單季每股純益（EPS）將優於上季，並持續站穩5元以上水準。
晶碩2025年整體成長動能相對緩和，獲利恐較2024年下滑，但市場預期晶碩2025年仍可望賺進約兩個股本。
展望今年，晶碩表示，第1季有機會呈現「淡季不淡」，營收可望較去年同期呈現雙位數成長，全年營運目標朝雙位數成長邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言