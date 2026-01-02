晶碩2025年業績 連七年攀峰

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

晶碩（6491）昨（2）日公告去年12月營收6.25億元，年增0.78%，創同期新高，第4季營收19.3億元，年增7.56%，創下單季歷史次高，僅次於2023年第4季，2025年營收達70.39億元，年增3.3%，順利站上70億元關卡，並寫下上市以來連續七年營收創新高的紀錄。

2025總回顧

晶碩表示，去年12月營收表現符合預期，主要受惠日本市場訂單穩定成長，帶動營收較去年同期與11月回升。法人指出，在產品組合改善與出貨結構優化下，晶碩第4季毛利率可望較第3季回升，單季每股純益（EPS）將優於上季，並持續站穩5元以上水準。

晶碩2025年整體成長動能相對緩和，獲利恐較2024年下滑，但市場預期晶碩2025年仍可望賺進約兩個股本。

展望今年，晶碩表示，第1季有機會呈現「淡季不淡」，營收可望較去年同期呈現雙位數成長，全年營運目標朝雙位數成長邁進。

