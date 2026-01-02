晶碩營收／12月創同期新高、第4季創單季歷史次高 全年創歷史新高

晶碩（6491）2日公告去年12月營收6.25億元，年增0.78%，創下同期新高，第4季營收19.3億元，年增7.56%，創下單季歷史次高，僅次於2023年第4季，2025年營收營收達70.39億元，年增3.3%，順利站上70億元關卡，並寫下上市以來連續七年營收創新高的紀錄。

晶碩表示，去年12月營收表現符合公司原先預期，主要受惠日本市場訂單穩定成長，帶動營收較去年同期與11月回升，維持高檔水準。法人指出，在產品組合改善與出貨結構優化下，晶碩第4季毛利率可望較第3季回升，單季EPS將優於上季，並持續站穩5元以上水準。

不過，從全年表現來看，晶碩2025年營收雖再創歷史新高，但整體成長動能相對緩和，同時，受到新台幣匯率波動，以及中國大陸市場價格競爭加劇影響，全年獲利表現恐較2024年下滑。不過，市場預期晶碩2025年仍可望賺進約兩個股本。

展望今年，晶碩表示，第1季有機會呈現「淡季不淡」，營收可望較去年同期呈現雙位數成長，全年營運目標同樣朝雙位數成長邁進。市場普遍預期，晶碩2026年營運將重回較明顯成長軌道，獲利有機會挑戰新高，全年營收可望逼近80億元關卡，毛利率也將隨矽水膠產品放量與產品組合優化而回升。

在產品布局方面，矽水膠產品已成為晶碩中長期成長的核心動能。日本市場方面，矽水膠日拋透明片已於去年第2季開始放量出貨，高階光學產品如散光與多焦鏡片亦於同期間陸續出貨；日拋彩片則規劃於2026年正式上市。歐洲市場方面，矽水膠高階光學產品預計於2026年下半年開始出貨；中國大陸市場則預計於2026年下半年取得矽水膠產品上市許可。

配合產品推進，晶碩亦持續擴充產能。公司規劃主要生產矽水膠產品的大溪廠去年底月產1,000萬片，2026年上半年將提升至1,500 萬片，年底前達2,000萬片，同時大陸南通廠亦將增加300萬片月產能，顯示市場需求仍具支撐力，主要市場的矽水膠產品放量可期。