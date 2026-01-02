00929效力持續加持、可寧衛爆量上漲 創分拆後新高

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

廢棄物處理大廠可寧衛*受惠入列復華台灣科技優息（00929）成分股，近日股價持續攻高，以2日盤中高點34.5元計算，波段漲幅達四成，其餘綠能環保類股也同步上漲，具備特用化學題材的昶昕（8438）盤中漲停，世禾（3551）上漲逾4%，金益鼎（8390）漲幅逾2%。

⭐2025總回顧

可寧衛（8422）是台灣最大的有害事業廢棄物處理廠商，提供一站式廢棄物處理解決方案，業務涵蓋事業廢棄物中間固化、掩埋及清運開挖等服務。可寧衛11月營收3.13億元，年月雙減，月減8.9%，年減36.4%，累計前11月年減5.3%。儘管營收從去年二月的4.95億元逐步下滑，但毛利率仍維持高檔，2025年第2季毛利率更衝到59.61%，較去年同期大增24個百分點。

法人表示，可寧衛承攬高雄205兵工廠土壤與地下水整治工程，屬高毛利專案，具強議價能力與利潤彈性，對整體毛利率貢獻顯著。可寧衛累計今年前3季淨利11.79億元，年增逾四成，每股純益10.47元，已接近去年全年每股純益10.7元。

展望今年，法人指出，205專案採實作實算模式，預計今年中完成，同時小港焚化爐舊廠操作、大承再生粒料廠，兩案預計各可挹注約6億元營收。此外，可寧衛能源SRF電廠預計於2026年第3季商轉，預計貢獻逾3.5億元營收，2026年全年營收可望挑戰50億元大關。

可寧衛今盤中一度上漲至34.5元，再創波段新高，盤中漲幅逾4%，成交量逾16萬張，擠進成交量前五名。

可寧衛 營收

