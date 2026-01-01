王品、乾杯 業績添柴火

跨年夜是餐飲業年終衝刺營運的重要檔期，看準倒數人潮帶動夜間聚餐與續攤需求，包括王品（2727）、乾杯、築間等連鎖餐飲集團，皆有品牌和分店拉長營業時間搶攻跨年財，餐飲業有望從年尾旺到年初。

業者普遍將去年12月31日視為「延長營業黃金夜」，藉由深夜時段營收放大來客數與客單價，為年底業績再添新動能。

王品集團旗下多個品牌跨年夜加碼營業時段。「肉次方」全台門店去年12月31日延長營業至隔日凌晨一時。「青花驕」街邊型門店最晚營業至凌晨三時，百貨商場門店則依館方時間調整；「和牛涮」台北忠孝東、台南中華西與高雄博愛店延長至凌晨三時，高雄夢時代店延至凌晨一時，其餘門店多至凌晨二時。商圈型門店也延長營業搶人潮，北市西門町的「向辣」與「尬鍋」營業至凌晨2時；「聚」則以台南門店最晚，台南中華西店延至凌晨12時半。

乾杯集團除「和牛47」推出跨年煙火專屬方案，旗下14家分店加開營業時段，包括乾杯信義ATT店、板橋店、老乾杯信義店、台中市政店與黑毛屋台中市政店，均營業至凌晨一時。