中華、和泰車 接單暴增

台北車展吸金，元旦人潮爆發。和泰車（2207）、中華車受惠台北車展爆發大量人潮，接單看好，挹注元月業績，新車接單包括RAV4、XFORCE滿手訂單，預期接下來三天訂單陸續增加，新年度營收展現開門紅業績。

台北車展進入第二天的元旦假期，出現超出預期的人潮，展場參觀民眾爆多，和泰車旗下的RAV4雖然還沒正式上市，但12月31日的預接訂單已超過百輛，昨（1）日元旦假期爆發大量人潮，接單表現更勝前一日。

此外RAV4將在1月13日正式上市，截至目前為止累積訂單已達到3,000張，在新車效益以及車展加持下，和泰車的元月業績看好。

同樣有新車效應的中華車，全新車款XFORCE在車展上市，新車接單已經超過2,000張，對於中華車而言，三菱品牌已經多時沒有新車款推出，此次XFORCE上市，除了宣示三菱品牌重磅回歸，三年五款新車的大動作，也顯示中華車在三菱布下重兵，將可從三菱品牌搶下新訂單。中華車的三個品牌，包括三菱、MG、中華都有重量級車款，對於中華車今年的整體表現意義重大。

除了訂單效應之外，多家車廠都展出尚未上市的車款，除了和泰車的RAV4之外，本田的新車款ZR-V、中華車的三菱DESTINATOR以及裕日車的QASHQAI都是尚未上市，預先在車展亮相，提前告知消費者相關訊息。

車廠指出，作為後續上市的舖陳，使得車展不只是賣車重要場合，更是宣示品牌後續產品策略重要舞台