中鋼看本季 謹慎進取

時序進到全新的2026年，雖然鋼市有各項利多浮現，但中鋼（2002）認為，對新年度首季鋼市的展望，仍以防守為主旋律，謹慎中尋找進取的機會，等待鋼市迎來結構性轉機。

2026年開年，大陸鋼市實施鋼鐵出口許可制度，一般認為可減少亞洲鋼鐵削價競爭。此外，基本原物料方面，鐵礦砂行情硬挺，對鋼價支撐力道轉強，中鋼根據市場現況，已經調漲冷軋底材盤價，呼應正向行情。

上市鋼廠主管說，2026年第1季鋼市、尤其是1月行情，因即將進到華人圈的農曆春節，鋼市產銷仍將維持去庫存基本盤，由於台灣市場胃納太小，最終仍要看大陸鋼市臉色。

中國大陸去年12月鋼鐵業PMI落至46.3，低於歷史同期水準，且生產與新訂單同步轉弱，顯示供需兩端均缺乏向上動能。從品項來看，建築鋼材在庫存相對偏低下，仍具備階段性支撐，但泛冷軋體系與中厚板鋼材受製造業需求疲軟影響，存貨壓力仍大，價格彈性有限。

成本端部分，焦煤與焦炭價格回落，有助降低成本，但鐵礦成本上升部分抵銷利多，1月中旬原燃料冬儲需求，將帶來階段性反彈，對鋼價形成底部支撐，但被認為難以扭轉整體偏弱格局。