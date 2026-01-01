聽新聞
可寧衛雙題材 動能向上
事業廢棄物處理大廠可寧衛（8422）受惠入列多檔高股息ETF成分股，加上2026年多項新動能展望明朗，多重題材挹注下，近期股價價量俱揚。
可寧衛近期入列00929、00919、00944等多檔ETF成分股，被動式資金持續湧入，公司自2025年11月中旬將股票面額由10元改為1元後，市場流動性明顯提升，股價從20元至25元區間一路墊高。
可寧衛2025年封關日股價上漲1.5元，收盤價為31.6元，漲幅達4.98%，改寫股票面額分拆後新高價，成交量逾19萬張，外資更是大舉買超1.7萬餘張。
展望2026年，法人表示，可寧衛新動能包括小港焚化爐舊廠操作、大承再生粒料廠，兩案預計各可挹注約6億元營收。
此外，可寧衛能源SRF電廠預計於2026年第3季商轉，預計貢獻逾3.5億元營收，多箭齊發下，2026年全年營收可望挑戰50億元大關。
