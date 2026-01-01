快訊

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

「功夫」神丐病逝！袁祥仁妻證實死訊「元旦離世」享壽69歲

聽新聞
0:00 / 0:00

可寧衛雙題材 動能向上

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

事業廢棄物處理大廠可寧衛（8422）受惠入列多檔高股息ETF成分股，加上2026年多項新動能展望明朗，多重題材挹注下，近期股價價量俱揚。

⭐2025總回顧

可寧衛近期入列00929、00919、00944等多檔ETF成分股，被動式資金持續湧入，公司自2025年11月中旬將股票面額由10元改為1元後，市場流動性明顯提升，股價從20元至25元區間一路墊高。

可寧衛2025年封關日股價上漲1.5元，收盤價為31.6元，漲幅達4.98%，改寫股票面額分拆後新高價，成交量逾19萬張，外資更是大舉買超1.7萬餘張。

展望2026年，法人表示，可寧衛新動能包括小港焚化爐舊廠操作、大承再生粒料廠，兩案預計各可挹注約6億元營收

此外，可寧衛能源SRF電廠預計於2026年第3季商轉，預計貢獻逾3.5億元營收，多箭齊發下，2026年全年營收可望挑戰50億元大關。

可寧衛 營收

延伸閱讀

00878持有3年投入80萬...僅賺7千價差不值得？知美：但股息領了10萬元

00929納台積電（2330）要走市值化？網酸：那幹嘛不買0050、改規則撐績效

別再追高股息！高股息已不高…00981T用七成BBB債三成台股市值 績效打臉一眾老牌高股息

0050狂勝0056、00878、00919…高股息ETF卡關！郭哲榮分析：明年市值型仍占結構優勢

相關新聞

中電四路切入智慧照明

中電（1611）積極布局AI發展帶動的電力需求與政府ESG政策商機，看好市場對節能環保產品需求將顯著提升，持續開發符合市...

可寧衛雙題材 動能向上

事業廢棄物處理大廠可寧衛（8422）受惠入列多檔高股息ETF成分股，加上2026年多項新動能展望明朗，多重題材挹注下，近...

王品、乾杯 業績添柴火

跨年夜是餐飲業年終衝刺營運的重要檔期，看準倒數人潮帶動夜間聚餐與續攤需求，包括王品（2727）、乾杯、築間等連鎖餐飲集團...

中華、和泰車 接單暴增

台北車展吸金，元旦人潮爆發。和泰車（2207）、中華車受惠台北車展爆發大量人潮，接單看好，挹注元月業績，新車接單包括RA...

德淵切入AI、光電材料

化工業切入新應用一波波，熱熔膠大廠德淵（4720）表示，應用於AI及光電領域相關之特用黏膠及材料預計今年可放量，並帶來營...

中鋼看本季 謹慎進取

時序進到全新的2026年，雖然鋼市有各項利多浮現，但中鋼（2002）認為，對新年度首季鋼市的展望，仍以防守為主旋律，謹慎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。