中電四路切入智慧照明

中電（1611）積極布局AI發展帶動的電力需求與政府ESG政策商機，看好市場對節能環保產品需求將顯著提升，持續開發符合市場趨勢的高效能產品，提供專業照明解決方案，鎖定人因照明、智慧照明、健康環境與專業照明等四大領域，希望能開拓更多營收成長動能。

中電表示，LED照明為公司營收主力，占比達74.6％，若排除租金收入，LED產品占整體照明業務比重已超過85％，透過從照明設計、運輸配送到售後保固的一站式服務體系，能有效鞏固在政府標案與民間工程市場的地位。展望未來發展，中電規劃，運用全台超過1,500家一般經銷通路與500家專案工程通路，持續推動具高附加價值照明產品。