三晃自結11月稅後淨損8,000萬元 每股淨損0.43元

化工股三晃（1721）有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，31日應證交所要求，公布11月自結營業數字，單月稅後淨損8,000萬元，每股淨損0.43元。

近日銅箔基板（CCL）題材火熱，引發CCL材料概念股受市場關注。法人表示，市場消息傳出，三晃用於M9高階銅箔基板的電子材料，已於日前進入驗證階段；旗下改質聚苯醚（PPE）專案，處於原廠認證後期，預計2026上半年出貨。但公司對此表示，一切進度以法說會及公告為準，其餘不便對外說明。

三晃主要產品為植物保護用藥及塑膠添加劑、高分子化學品等，部分產品近年受中國大陸過剩產能外溢、影響整體價格；但該公司也正積極朝電子化學品轉型，看好通訊與AI伺服器主機蓬勃發展，將新產品開發主軸聚焦於開發電子業所需化學材料。

三晃日前在法說會上表示，目前M8、M9及M10高階銅箔基板的新型含磷阻燃劑正在試做中，已獲10公斤訂單，提供客戶試做中。法人表示，市場可能據此聯想國精化（4722）、雙鍵（4764）等近期受惠高階銅箔基板需求的特化廠商，但公司亦表示，阻燃劑規格尚在改善中，法人推估，尚無法確定電子材料未來貢獻營收的規模。

三晃今年前三季累計營收13.7億元，年減23.51%；累計前三季稅後淨損2.07億元，每股淨損1.12元。三晃表示，今年前三季營收呈年減，最主要原因是以抗氧化劑為首的塑料添加劑產品，持續受中國大陸石化業產能擴充拖累。