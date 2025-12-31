三晃自結11月稅後淨損8,000萬元 每股淨損0.43元

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

化工股三晃（1721）有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，31日應證交所要求，公布11月自結營業數字，單月稅後淨損8,000萬元，每股淨損0.43元。

近日銅箔基板（CCL）題材火熱，引發CCL材料概念股受市場關注。法人表示，市場消息傳出，三晃用於M9高階銅箔基板的電子材料，已於日前進入驗證階段；旗下改質聚苯醚（PPE）專案，處於原廠認證後期，預計2026上半年出貨。但公司對此表示，一切進度以法說會及公告為準，其餘不便對外說明。

三晃主要產品為植物保護用藥及塑膠添加劑、高分子化學品等，部分產品近年受中國大陸過剩產能外溢、影響整體價格；但該公司也正積極朝電子化學品轉型，看好通訊與AI伺服器主機蓬勃發展，將新產品開發主軸聚焦於開發電子業所需化學材料。

三晃日前在法說會上表示，目前M8、M9及M10高階銅箔基板的新型含磷阻燃劑正在試做中，已獲10公斤訂單，提供客戶試做中。法人表示，市場可能據此聯想國精化（4722）、雙鍵（4764）等近期受惠高階銅箔基板需求的特化廠商，但公司亦表示，阻燃劑規格尚在改善中，法人推估，尚無法確定電子材料未來貢獻營收的規模。

三晃今年前三季累計營收13.7億元，年減23.51%；累計前三季稅後淨損2.07億元，每股淨損1.12元。三晃表示，今年前三季營收呈年減，最主要原因是以抗氧化劑為首的塑料添加劑產品，持續受中國大陸石化業產能擴充拖累。

市場 銅箔基板

相關新聞

鴻華先進法說會／新車Bria反應極佳 後續訂單樂觀

鴻華先進-創（2258）31日參與券商舉辦的法說會，董事長李秉彥表示，高雄橋頭新廠即將投產，將生產第二代電動巴士Mode...

全球傳動攻機器人 報捷

線性傳動元件專業製造廠全球傳動（4540）昨（30）日召開法說，宣布積極切入人形機器人關鍵零組件陸續開花結果，其中人形機...

青新擴產線 前景看俏

青新-創（6951）昨（30）日召開法說會，由於石綿瓦清運專案爆發及醫療廢棄物穩定貢獻，今年成長動能強勁。展望後市，將穩...

得力擴張海外產能

得力（1464）加速全球產能重整，總經理游逸能昨（30）日表示，因應紡織產業景氣波動與供應鏈重組趨勢，將進行「台灣產能結...

怡利電11億併購統亞

怡利電（2497）董事會昨（30）日通過，以每股116元取得統亞電子科技100%股權投資案，總交易金額11.6億元。怡利...

愛山林2026年案量2,000億

愛山林建設（2540）董事長祝文宇昨（30）日在法說會後表示，愛山林今年多個案子已啟動讓利銷售，2026年維持讓利步調，...

