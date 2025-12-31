超商雙雄 天冷業績熱

超商雙雄搶攻天冷商機，帶動冬季業績熱。統一超（2912）7-ELEVEN推出迷你自選火鍋，預計整體火鍋相關業績可上看10億元；全家則看準冬至食補需求，攜手米其林必比登名店「雙月」推出聯名新品，有望帶動業績雙位數成長。

超商業者指出，隨著冬季溫度下降，熱食商品的銷量平均可達雙位數成長，顯示市場對熱食的需求增長迅速。

7-ELEVEN表示，今年秋冬將瞄準最受年輕世代歡迎的客製化鍋物趨勢，引進個人份量食材，匯集湯底與配料等近百項商品，打造超商通路「迷你自選火鍋」。降溫吃鍋需求增加，帶動併買生鮮蔬菜周邊配料商機，7-ELEVEN蔬菜相關業績較去年倍數成長，今年整體火鍋相關業績上看10億元。

全家看準冬至食補需求，化身為「不打烊食補廚房」，攜手米其林必比登推介的名店「雙月」三大經典人氣料理推出聯名新品，有望帶動業績雙位數成長。全家切入冬季鍋物與居家料理需求，推出百項鍋物周邊、名店湯底與食材，並在行動購與App搭配多項販促優惠。