快訊

鄭明典分享玉山第一道曙光 雲海中透出畫面絕美

總統府升旗典禮 賴總統與韓國瑜握手致意、與鄭麗文零互動

聽新聞
0:00 / 0:00

超商雙雄 天冷業績熱

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

超商雙雄搶攻天冷商機，帶動冬季業績熱。統一超（2912）7-ELEVEN推出迷你自選火鍋，預計整體火鍋相關業績可上看10億元；全家則看準冬至食補需求，攜手米其林必比登名店「雙月」推出聯名新品，有望帶動業績雙位數成長。

⭐2025總回顧

超商業者指出，隨著冬季溫度下降，熱食商品的銷量平均可達雙位數成長，顯示市場對熱食的需求增長迅速。

7-ELEVEN表示，今年秋冬將瞄準最受年輕世代歡迎的客製化鍋物趨勢，引進個人份量食材，匯集湯底與配料等近百項商品，打造超商通路「迷你自選火鍋」。降溫吃鍋需求增加，帶動併買生鮮蔬菜周邊配料商機，7-ELEVEN蔬菜相關業績較去年倍數成長，今年整體火鍋相關業績上看10億元。

全家看準冬至食補需求，化身為「不打烊食補廚房」，攜手米其林必比登推介的名店「雙月」三大經典人氣料理推出聯名新品，有望帶動業績雙位數成長。全家切入冬季鍋物與居家料理需求，推出百項鍋物周邊、名店湯底與食材，並在行動購與App搭配多項販促優惠。

火鍋 全家

延伸閱讀

乾隆皇帝一年吃200次火鍋！盤點九位鍋物前輩 東西飲食文化大對決

牛腸火鍋、醒酒湯必吃！南韓45年「中央韓鍋酒舍」首度登台

12萬7千全捐受害家屬！誠品南西連鎖火鍋店家貼出營業明細 全網讚爆

冬至港酒樓滿座 宏福苑災民珍惜團圓飯 鰥夫：再無妻打點做節

相關新聞

鴻華高雄新廠將投產

鴻華先進（2258）昨（31）日參與券商舉辦的法說會，公司表示，高雄橋頭新廠即將投產，將生產第二代電動巴士Model T...

鳳凰看營運 審慎樂觀

鳳凰（5704）總經理卞傑民昨（31）日表示，2026年市場雖普遍認為疫情紅利逐步消退，但隨著新年度假期增加、航空公司積...

金麗強攻自有品牌

金麗-KY（8429）昨（31）日舉辦法說會，公司表示，近年已結束代工業務，全面聚焦自有品牌「G-Apple」的經營與銷...

台塑集團獲利 吞補丸

台塑集團處分南亞科股票，去年獲利吞補丸。台塑（1301）、台化及台塑化昨（31）日公告，自2025年11月12日至12月...

順天150億案量 蓄勢待發

時序進入2026年，順天建設（5525）推案將持續以中台灣為核心，並穩健拓展北部市場，其中位於台北市信義計畫區「兒福中心...

伸興 打造第二成長曲線

指標工具機業者伸興工業（1558）表示，家用縫紉機主要市場庫存已回補至健康水位，加上旗下子公司宇隆，在機器人等高階製造與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。