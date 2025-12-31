快訊

鄭明典分享玉山第一道曙光 雲海中透出畫面絕美

總統府升旗典禮 賴總統與韓國瑜握手致意、與鄭麗文零互動

金麗強攻自有品牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

金麗-KY（8429）昨（31）日舉辦法說會，公司表示，近年已結束代工業務，全面聚焦自有品牌「G-Apple」的經營與銷售，透過生產外包、設計優先的營運模式，重新定位品牌屬性，並提升整體品牌形象，朝向輕資產、高附加價值的服飾品牌發展。

金麗-KY指出，公司營運核心以成衣、鞋類產品設計研發為主，並透過區域代理商及直播電商通路進行銷售，降低固定成本壓力，同時提升市場反應速度與商品彈性。公司亦持續強化設計團隊，培養具經驗的設計人員，並網羅各地優質設計人才，擴大產品線，尋求具成長潛力的消費性產品。

在產品與客群定位上，「G-Apple」以時尚休閒與牛仔服飾為主要風格，零售價格帶約落在人民幣150至500元，鎖定18至35歲年輕消費族群，透過兼具設計感與價格競爭力的商品，提高品牌滲透率。

銷售通路方面，金麗-KY看好中國直播電商成長動能，積極布局直播銷售與內容行銷。公司指出，中國近年大力推動直播經濟新業態，帶動交易規模快速成長，使用者規模亦持續增加，2024年用戶數達6.20億人，年增14.81%，預估2025年將達6.94億人。

設計 金麗-KY

