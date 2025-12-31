鴻華先進（2258）昨（31）日參與券商舉辦的法說會，公司表示，高雄橋頭新廠即將投產，將生產第二代電動巴士Model T與Model U，以滿足國內市場需求；紐澳市場則確定與三菱汽車合作，2026年出貨；美國市場要看關稅變化。

鴻華先進日前發布旗下第一款自主品牌「Foxtron」電動車「BRIA」，以鴻海集團Model B車款為原型打造，基本款售價89.9萬元起，是台灣目前價位最親民電動車。公司昨天透露，BRIA在台灣市場人氣旺，已有上千人次試乘與看車，目前試駕預約爆滿，需排隊至下個月第一、二周，整體而言訂單累積狀況樂觀，後續可望公布可觀訂單量。

針對收購納智捷，鴻華說，主要是建立完整的電動車價值鏈，打造從產品到後端服務的全價值體驗，以台灣作為模範市場，展示從技術垂直整合到銷售服務的完整模式，供CDMS（委託設計製造服務）客戶參考。此整合模式已獲得CDMS客戶的認可與肯定。

法人關注公司何時轉虧為盈，鴻華指出，台灣缺乏如中國大陸或歐美的大型本土市場，內需支撐有限。因此，該公司的策略是擴大外銷市場，以多元客戶與出海口累積規模經濟，加速邁向損益平衡。

針對鴻海集團在海外市場的專案，例如攜手Uber、沙烏地阿拉伯與印度等，鴻華說，已經完成技術平台授權、系統對接與量產的準備。