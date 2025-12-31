昶昕近日股價漲幅大 公布自結11月 EPS 0.3元
昶昕（8438）因近日股價漲幅大，達公布注意交易資訊標準，31日公告今年11月自結財報，單月合併營收3.44億元，年增17.81%。稅後純益2,100萬元，年增133.33%；每股稅後純益0.3元。
昶昕股價於12月23日的收盤價為29.45元低點，此後連五日帶量上漲，31日上漲3.8元，成交量為4,628張，收41.9元，近五個交易日漲幅達42.3%。
特用化學品製造與金屬回收再利用廠昶昕表示，今年上半年供應前段的蝕刻液產品銷售佳；下半年則是後段金屬回收再利用產品訂單需求旺。
