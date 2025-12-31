鴻華先進法說會／新車Bria反應極佳 後續訂單樂觀

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻華先進首款BRIA電動車問世。圖／鴻華提供
鴻華先進-創（2258）31日參與券商舉辦的法說會，董事長李秉彥表示，高雄橋頭新廠即將投產，將生產第二代電動巴士Model T與Model U，以滿足國內市場需求；紐澳市場確定與三菱汽車合作，2026年出貨；美國市場則要看關稅變化；台灣市場目前Bria發布後，上千人次試乘與看車，訂單累積狀況樂觀，後續可望公布可觀訂單量。

針對收購納智捷，鴻華發言人王理巍指出，主要是建立完整的電動車價值鏈，打造從產品到後端服務的全價值體驗。以臺灣作為模範市場，展示從技術垂直整合到銷售服務的完整模式，供CDMS（委託設計製造服務）客戶參考。此整合模式已獲得CDMS 客戶的認可與肯定。

至於何時可以轉虧為盈，鴻華指出，臺灣缺乏如中國大陸或歐美的大型本土市場（Home Market），內需支撐有限。因此，該公司的策略事擴大外銷市場，以多元客戶與出海口累積規模經濟，加速損益平衡。

至於具體外銷時程，該公司說，紐西蘭、澳洲市場，預計於2026年下半年展開。美國市場則待關稅政策明朗後進入。由於鴻華是採取輕資產投入模式，所有車型共用平臺與關鍵技術模組，以分攤開發成本，加速單一車型的投資回收速度。

針對Model B（Bria）推出市場後的表現，鴻華說，未來新車型將針對電氣架構（EA）與三電系統進行更深層次投入，超越第一代平臺，以確保長期競爭力。Bria的駕駛體驗，股東與國外客戶試駕後反饋極佳，具備人車一體感，舒適度與安全性超越部分豪華品牌，達到德國高階車水準。由於採用鴻華自主研發的先進EA架構，呈現快速反應能力。目前試駕預約爆滿，需排隊至下個月第一、二周。

針對鴻海（2317）集團在海外市場的專案，例如攜手Uber、沙烏地阿拉伯與印度等，李秉彥說，已經完成技術平臺授權、系統對接與量產的準備。

