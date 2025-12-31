全球傳動攻機器人 報捷

線性傳動元件專業製造廠全球傳動（4540）昨（30）日召開法說，宣布積極切入人形機器人關鍵零組件陸續開花結果，其中人形機器人線性執行器，已完成樣品製件，交由客戶驗證中，人工踝關節也在檢討規格中。

全球傳動表示，線性執行品的應用範圍相當多元化，包括自動組裝線、CNC工作機與智慧倉儲系統；電動病床、手術椅、復健機、升降桌、智慧窗簾；光學平台、太空探測裝置、仿生外骨骼等，可望有效支撐公司中長期成長動能。

另外，機器人靈巧手智動方案也有創新產品推出。其中，靈巧手-艾克姆螺桿，已有兩家客戶完成驗證，另一家正進行整機測試中。