得力（1464）加速全球產能重整，總經理游逸能昨（30）日表示，因應紡織產業景氣波動與供應鏈重組趨勢，將進行「台灣產能結構性縮減、海外產能擴張」策略。

游逸能表示，做法上將結束台灣短纖與成衣廠據點，並將產能轉移至越南、柬埔寨，同步加碼印尼與中國大陸新產能，藉此提升營運效率、分散地緣風險，為中長期接單成長鋪路。

得力昨日召開法說會釋出最新產能布局策略，游逸能表示，台灣生產環境在人力、能源與法規成本持續墊高下，已不利於大規模、勞力密集製程，公司因此重新定位台灣據點角色，從量產基地轉型為研發、打樣與供應鏈管理核心，將有限資源集中於高附加價值與關鍵製程，以回應客戶對供應鏈韌性與區域分散的要求。

短纖事業部分，台灣得力短纖廠今年底結束營運，原月產能約30萬碼，相關訂單已全數轉移至越南生產；成衣事業方面，台灣山華成衣廠已結束量產功能，據點轉型為打樣與技術支援中心，轉而聚焦高附加價值與關鍵製程。