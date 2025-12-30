愛山林2026年案量2,000億

愛山林建設（2540）董事長祝文宇昨（30）日在法說會後表示，愛山林今年多個案子已啟動讓利銷售，2026年維持讓利步調，目前規劃2026年新案量破2,000億元，光自建案就有五筆，總銷達1,360億元、占比達65%。

祝文宇坦言，央行第七波信用管制下，讓市場買氣起了變化，集團成屋案銷售也受到影響，2024年全年銷售業績約1,200億元左右，但今年截至11月底約344億元，預計至12月底銷售金額估破400億元，但也僅是去年的三分之一。

不過，祝文宇指出，房地產業要勝出，關鍵在成本，原料成本便宜，產品（新建案）才能賣便宜，不過大多數公司就是賺打工錢，相較之下，愛山林先前九年沒有配股配息，就是將資金去買土地，如「新竹帝寶」，在土地取得成本相對便宜下，愛山林就有讓利的本錢，獲利表現也能比其他同業突出的關鍵。

祝文宇分析，由於12月央行理監事會議決議維持第七波信用管制政策，因此2026年房市交易量有沒有機會優於今年，認為關鍵在「有沒有建商便宜賣」；以愛山林來說，今年初已察覺市況有變，包括「濱河帝景」、「市政帝景」等，都以市場行情打75折銷售，率先讓利換成交，像「濱河帝景」已售逾八成，先跑先贏。

祝文宇表示，明年房市會不會有量，就看「有沒有人便宜賣」 ，不管是供不應求或供過於求的地方，愛山林因當初土地取得相對便宜，所以我就便宜賣啊，2025年愛山林就開始讓利銷售了，如三重案「市政帝景」，潤泰一坪賣破100萬元，愛山林每坪70萬元起，兩個新案價差30萬元，且他認為品質也不差，該案銷售逾四、五成，這就是讓利的表現。

他指出，現在就是買方買房好時機，因為第七波信用管制上路一年多了，「熬了一年多、差不多了」。至於央行管制政策部分，他認為，政策遲早會鬆綁，且會從第二屋開始鬆綁，強調當前國內資金充沛，只是不准進住宅市場，但股市、商用不動產都有充裕資金，加上明年國內經濟依舊有不錯表現，依總體經濟來看，只要政策放寬，房市不會太差。