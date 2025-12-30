快訊

怡利電11億併購統亞

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

怡利電（2497）董事會昨（30）日通過，以每股116元取得統亞電子科技100%股權投資案，總交易金額11.6億元。怡利電昨宣示，將積極跨足二輪、特殊交通工具與無人機電子及精密組件領域，進一步擴大營業範圍。

怡利電昨日召開重大訊息說明會，發言人總管理處副總經理柯茂全指出，統亞電子產品涵蓋二輪車、農業機械、建築機械、遊艇等的燈具、儀表、各式電裝品及引擎零件，近年來更打入無人機引擎的精密零件市場，並已少量外銷出貨。

統亞電子主要客戶為歐、美、台中高階機車廠、國內知名品牌機車廠及特殊交通工具廠。2024年營收10.03億元，稅後純益1.42億元，每股稅後純益達14.16元，2025年仍呈成長趨勢。

怡利電強調，雙方在產品定位、客戶結構與中長期產業布局高度互補，經多次策略討論後，確認具高度整合綜效。

統亞電子以車廠原廠委託製造（OEM）及售後市場維修件（AM）改裝市場雙軌營收模式，其機車改裝品牌KOSO在台灣、歐洲與美國，都是頗具知名度的高端品牌。

統亞電子由董事長吳世雄創立，屬於家族企業。吳世雄著眼於公司下一個成長曲線，為加速組織升級與全球化佈局，主動引入具Tier 1車廠經驗與完整治理制度的策略夥伴。

怡利電2024年即開啟策略聯盟模式，與統亞電子共同成立泰國統亞怡利公司，發揮強強聯手效益，爭取二輪車廠專案。現由台灣怡利電取得台灣統亞100%股權，交由怡利電主導未來營運方向，將加速整合雙方資源，積極拓展業務。怡利電表示，將藉此擴大營業範圍，新增產品線包含二輪、農建機、空中、水上載具等非傳統四輪的電子組件與引擎精密組件，且統亞引擎組件也打入無人機引擎通路。

此外，怡利電獨家裸視3D的技術，2024年已達到量產階段，由於大陸市場新能源車產業內捲，導致客戶高價採用新產品配置計畫遭到推遲，但客戶多項新車款專案都已預留配備3D的空間與周邊搭配，目前正進行試裝，可望加速上市時程。

怡利電在台灣、江蘇、泰國已建置通過各大車廠驗證的完整生產線，如今再加入統亞生力軍，未來拓展全球二輪、四輪、特殊交通工具及無人機市場的過程中，將彈性運用集團各地產能，積極面對各種挑戰。

