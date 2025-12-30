青新擴產線 前景看俏

青新-創（6951）昨（30）日召開法說會，由於石綿瓦清運專案爆發及醫療廢棄物穩定貢獻，今年成長動能強勁。展望後市，將穩固醫廢與事廢清運核心競爭力，明年第1季投產空瓶回收再利用新產線，並規劃將廢塑料製成成品，建構資源循環閉環模式，營運前景看俏。

針對明年主要成長動能，青新指出，積極布局廢農藥空瓶回收新業務。位於斗六產業園區的回收處理廠今年第4季建置，2026年第1季投產，目標鎖定每年約1,500至1,800公噸的廢農藥空瓶回收市場，預期明年可實現獲利目標。青新表示，持續強化資源化產線布局，將醫廢塑料經高溫高壓滅菌後，產製成環保建材「青新木」，深化ESG循環經濟。

醫療廢棄物方面，目前有桃園、雲林、台南等據點，台南正新轉運站已營運，透過複製成功模式優化南部配送路徑，在維持高毛利同時穩定市場優勢。