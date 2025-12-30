快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

聽新聞
0:00 / 0:00

青新擴產線 前景看俏

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

青新-創（6951）昨（30）日召開法說會，由於石綿瓦清運專案爆發及醫療廢棄物穩定貢獻，今年成長動能強勁。展望後市，將穩固醫廢與事廢清運核心競爭力，明年第1季投產空瓶回收再利用新產線，並規劃將廢塑料製成成品，建構資源循環閉環模式，營運前景看俏。

⭐2025總回顧

針對明年主要成長動能，青新指出，積極布局廢農藥空瓶回收新業務。位於斗六產業園區的回收處理廠今年第4季建置，2026年第1季投產，目標鎖定每年約1,500至1,800公噸的廢農藥空瓶回收市場，預期明年可實現獲利目標。青新表示，持續強化資源化產線布局，將醫廢塑料經高溫高壓滅菌後，產製成環保建材「青新木」，深化ESG循環經濟。

醫療廢棄物方面，目前有桃園、雲林、台南等據點，台南正新轉運站已營運，透過複製成功模式優化南部配送路徑，在維持高毛利同時穩定市場優勢。

廢棄物 布局 市場

延伸閱讀

麥味登母公司「揚秦國際」 進口馬來西亞辣椒 邊境驗出致癌農藥

台中環局北屯清潔隊員涉貪收賄逾200萬 檢今起訴隊員、業者24人

廚餘養豬轉型台中682社區大樓受影響 市府輔導清運

三總醫院營養部青蔥農藥殘留超標 院方：烹飪前會清洗、精進農藥篩檢

相關新聞

全球傳動攻機器人 報捷

線性傳動元件專業製造廠全球傳動（4540）昨（30）日召開法說，宣布積極切入人形機器人關鍵零組件陸續開花結果，其中人形機...

青新擴產線 前景看俏

青新-創（6951）昨（30）日召開法說會，由於石綿瓦清運專案爆發及醫療廢棄物穩定貢獻，今年成長動能強勁。展望後市，將穩...

得力擴張海外產能

得力（1464）加速全球產能重整，總經理游逸能昨（30）日表示，因應紡織產業景氣波動與供應鏈重組趨勢，將進行「台灣產能結...

怡利電11億併購統亞

怡利電（2497）董事會昨（30）日通過，以每股116元取得統亞電子科技100%股權投資案，總交易金額11.6億元。怡利...

愛山林2026年案量2,000億

愛山林建設（2540）董事長祝文宇昨（30）日在法說會後表示，愛山林今年多個案子已啟動讓利銷售，2026年維持讓利步調，...

爆量13萬張！可寧衛衝30元遇逆風高檔震盪 能站穩腳步？

事業廢棄物處理大廠可寧衛*近來成為盤面焦點，除獲納入群益台灣精選高息ETF（00919）、復華台灣科技優息ETF（009...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。