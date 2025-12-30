得力法說會／台灣成衣廠、短纖廠結束生產 東南亞持續擴產

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

得力（1464）加速全球產能重整。總經理游逸能30日表示，因應紡織產業景氣波動與供應鏈重組趨勢，將進行「台灣產能結構性縮減、海外產能擴張」策略，結束台灣短纖與成衣廠據點，並將產能轉移至越南、柬埔寨，同步加碼印尼與中國大陸新產能，藉此提升營運效率、分散地緣風險，為中長期接單成長鋪路。

得力今日召開法說會釋出最新產能布局策略，游逸能表示，台灣生產環境在人力、能源與法規成本持續墊高下，已不利於大規模、勞力密集製程，公司因此重新定位台灣據點角色，從量產基地轉型為研發、打樣與供應鏈管理核心，將有限資源集中於高附加價值與關鍵製程，以回應客戶對供應鏈韌性與區域分散的要求。

短纖事業部分，台灣得力短纖廠今年底結束營運，原月產能約30萬碼，相關訂單已全數轉移至越南生產；成衣事業方面，台灣山華成衣廠原月產能約2萬件，已結束量產功能，據點轉型為打樣與技術支援中心，不再以量產為主，轉而聚焦高附加價值與關鍵製程，量產產能則移轉至柬埔寨新建的SHANHUA成衣廠。

在海外產能布局方面，得力持續加碼投資。布料方面，印尼新設布廠將作為中長期主要生產基地之一，規劃2026年6月動工、2027年6月完工，並於2027年9月前投產，預計年產能約400萬碼，產品以長纖成品布為主；同時於中國大陸新設紗廠（假撚廠），以提升集團內部原紗供應穩定性。成衣業方面，柬埔寨SHANHUA成衣廠已建廠完成，產能可支援後續接單成長。

游逸能強調，海外擴產的策略目標在於建立多區域產能布局，分散地緣政治與營運風險，同時貼近主要客戶生產基地、縮短交期、提升反應速度，並透過規模與成本優勢強化價格競爭力，支援未來訂單成長與新客戶開發。

此外，市場關注杭州得力、浙江福發拆遷款認列進度，公司表示，目前第一、二期款項已收款完成，第三期款預計最快將於2026年第3季入帳，後續將依實際進度與會計準則認列，挹注營運表現。

