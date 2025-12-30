爆量13萬張！可寧衛衝30元遇逆風高檔震盪 能站穩腳步？

事業廢棄物處理大廠可寧衛*近來成為盤面焦點，除獲納入群益台灣精選高息ETF（00919）、復華台灣科技優息ETF（00929）等多檔ETF成分股，吸引被動式資金關注外，30日股價開高一度衝上30.5元，改寫分割以來新高，盤中成交量放大至逾13萬張，擠進台股人氣排行榜前五名，市場關注力明顯升溫。

不過，短線多空交鋒亦趨激烈，主因可寧衛股價已連漲三日，加上大盤回落，30元整數關卡未能有效站穩，呈現高檔震盪格局。

基本面來看，下半年營運動能恐略顯保守，主要受205專案第二、三區交地延遲至2026年上半年影響，今年下半年表現恐不如上半年。

目前可寧衛（8422）最重要的營運主力，仍來自採實作實算模式的205專案，其中第一區已接近完工，但後續區域進度遞延，對短期營收貢獻形成壓力。然而，獲利表現仍具韌性，今年前三季歸屬母公司淨利已超越2024年全年水準，法人預估，2025年全年淨利年增幅度有機會超過2成。

市場焦點已逐步轉向2026年。法人看好，205專案預計明年中完成後，將重新挹注營運動能，此外，大承再生粒料廠、小港焚化爐等新案陸續貢獻，加上可寧衛能源事業有望於第三季正式投產，營運結構趨於多元，初估明年營收可望重返50億元大關，獲利亦有機會改寫歷史新高。

在策略布局上，可寧衛今年6月成功取得高雄南區資源回收廠BOT案，正式跨足都市焚化爐領域，並與台灣人壽合資成立吉信公司，總投資金額達150億元，可寧衛持股55%、台灣人壽45%，合約年期23.5年，涵蓋興建與長期營運，為公司未來20年提供穩定現金流來源。

法人分析，隨可寧衛陸續獲納入包括台灣精選高息ETF（00919）、復華台灣科技優息ETF（00929）、國泰股利精選30（00701）、保德信市值動能50（009803）、凱基優選30（00938）、野村趨勢動能高息（00944）、安聯台灣高息成長主動式ETF等多檔ETF成分股，股價短線波動加劇在所難免，但中長期仍須回歸專案進度與新事業放量速度，將是能否支撐評價續揚的關鍵。