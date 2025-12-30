快訊

曾放話「曹家人別想碰他的錢」 曹西平立遺囑把遺產都留給他

台中新光三越氣爆5死！總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

做好防寒準備！兩波強冷空氣將襲台…仍不排除「寒流」 最冷時間點曝

共軍圍台軍演升溫！寶一領軍工股逆勢抗跌 國防預算創高撐長線題材

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股30日受美股回落影響震盪走低，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）等四大電子權值股同步走弱，加權指數盤中一度下挫234.78點、下探28,576.11點。不過，中共解放軍宣布啟動「正義使命-2025」圍台軍演並規劃實彈射擊，地緣政治風險升溫，軍工概念股成為盤面亮點，寶一（8222）率先走強，中信造船、台船（2208）、龍德造船（6753）等逆勢上揚，展現抗跌韌性。

⭐2025總回顧

解放軍東部戰區29日起在台灣周邊多個海空域展開演訓，並於30日進行實彈射擊。市場解讀，此舉主要回應美國近期對台軍售，象徵性展現軍事壓力，但仍刻意控制強度，避免觸發美方進一步回應。

在基本面支撐下，軍工族群長線題材明確。2026年度國防預算達9,495億元、年增22.9%，占GDP比重3.32%創新高，政府並規劃2030年提升至5%。法人指出，第二波軍用商規無人機標案因數量龐大、交期短，將採聯盟投標與分單出貨，長榮航太、中光電（5371）、雷虎（8033）、碳基（7719）、經緯航太（8495）等可望受惠；軍規領域方面，碳基與亞航（2630）合作交付銳鳶二型，全訊（5222）則受惠飛彈與無人機反制系統功率放大器需求，成為資金關注焦點。

地緣政治風險

延伸閱讀

中共軍演我國內外941航班、10萬旅客受影響 機場公司已啟動應變機制

共軍軍演嘉義F-16V空軍四聯隊起降頻率增？ 空軍基地：未升高戰備層級

川普回應中國對台軍演：習近平未告知、不擔心局勢

共軍8時起台灣周邊組織實彈射擊 逾800架國際航班受影響

相關新聞

怡利電停牌 傳引進策略夥伴

怡利電（2497）昨（29）日公告，已向證交所申請並獲准今起暫停交易，該公司今上午將召開股東臨時會，將討辦理私募普通股現...

台數科 建電視AI防詐平台

台數科（6464）集團宣布，推出全新AI防詐產品「防詐熊安心」，攜手清水警分局、瑪帛科技，建構全台首個「電視AI防詐平台...

泓德攜手國碩 強攻儲能

太陽能系統廠泓德能源（6873）昨（29）日宣布與國碩建立策略性夥伴關係，並共同成立儲能資產平台「星國電力」，聚焦儲能資...

麗豐AI轉型 助攻獲利

兩岸連鎖美容龍頭麗豐-KY（4137）董事長陳碧華昨（29）日表示，展望2026年，麗豐在完成體質調整後，將延續聚焦門店...

全宇看旺保健食品事業

生物複合肥大廠全宇生技-KY（4148）董事長彭士豪昨（29）日表示，旗下肥料、健康醫療、循環經濟三大業務成長穩定，在E...

豐興開平盤 等待轉機

豐興（2015）昨（29）日開盤，廢鋼、鋼筋、型鋼全部平盤，以因應當前建築用鋼買氣低迷的困境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。