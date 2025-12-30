共軍圍台軍演升溫！寶一領軍工股逆勢抗跌 國防預算創高撐長線題材

台股30日受美股回落影響震盪走低，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）等四大電子權值股同步走弱，加權指數盤中一度下挫234.78點、下探28,576.11點。不過，中共解放軍宣布啟動「正義使命-2025」圍台軍演並規劃實彈射擊，地緣政治風險升溫，軍工概念股成為盤面亮點，寶一（8222）率先走強，中信造船、台船（2208）、龍德造船（6753）等逆勢上揚，展現抗跌韌性。

解放軍東部戰區29日起在台灣周邊多個海空域展開演訓，並於30日進行實彈射擊。市場解讀，此舉主要回應美國近期對台軍售，象徵性展現軍事壓力，但仍刻意控制強度，避免觸發美方進一步回應。

在基本面支撐下，軍工族群長線題材明確。2026年度國防預算達9,495億元、年增22.9%，占GDP比重3.32%創新高，政府並規劃2030年提升至5%。法人指出，第二波軍用商規無人機標案因數量龐大、交期短，將採聯盟投標與分單出貨，長榮航太、中光電（5371）、雷虎（8033）、碳基（7719）、經緯航太（8495）等可望受惠；軍規領域方面，碳基與亞航（2630）合作交付銳鳶二型，全訊（5222）則受惠飛彈與無人機反制系統功率放大器需求，成為資金關注焦點。