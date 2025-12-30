快訊

「不是親人卻勝似家人」 曹西平、龍千玉無緣叔嫂情誼撐過半生演藝路

德國也要重新武裝！可能重啟義務役增強兵力？

今年「小寒」不一般…命理師示警「澤火革」效應浮現 節氣宜忌一次看

全宇看旺保健食品事業

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

生物複合肥大廠全宇生技-KY（4148）董事長彭士豪昨（29）日表示，旗下肥料、健康醫療、循環經濟三大業務成長穩定，在ESG趨勢發酵下，核心事業複合肥料需求看升；預估明年保健食品事業也將迎來雙位數成長。

⭐2025總回顧

全宇生技昨日舉行法人說明會，由董事長彭士豪主持。彭士豪表示，在ESG浪潮推動下，主要市場馬來西亞對於綠色肥料及病害防治的需求將持續成長，為主力產品生化複合肥挹注動能，客戶需求看升，明年印尼廠更將全面啟動。

該公司表示，主力生化複合肥今年前三季銷售持續增長；第3季生化複合肥營收占比，更從去年同期的59.97%，增至63.78％，顯示公司布局永續農業的努力已見成效。

董事長 馬來西亞 生技

延伸閱讀

文／黃冠凱 在宅醫療的永續實踐：從政策創新到智慧科技的ESG價值落實

ESG為共同語言…從永續信念到投資說服力 桃園青年局攜手社企拓展長期價值

超高齡社會下的未來競爭力 企業職場健康成為 ESG 關鍵解方

最牛一輪／AES 看旺 兆豐54有戲

相關新聞

怡利電停牌 傳引進策略夥伴

怡利電（2497）昨（29）日公告，已向證交所申請並獲准今起暫停交易，該公司今上午將召開股東臨時會，將討辦理私募普通股現...

台數科 建電視AI防詐平台

台數科（6464）集團宣布，推出全新AI防詐產品「防詐熊安心」，攜手清水警分局、瑪帛科技，建構全台首個「電視AI防詐平台...

泓德攜手國碩 強攻儲能

太陽能系統廠泓德能源（6873）昨（29）日宣布與國碩建立策略性夥伴關係，並共同成立儲能資產平台「星國電力」，聚焦儲能資...

麗豐AI轉型 助攻獲利

兩岸連鎖美容龍頭麗豐-KY（4137）董事長陳碧華昨（29）日表示，展望2026年，麗豐在完成體質調整後，將延續聚焦門店...

全宇看旺保健食品事業

生物複合肥大廠全宇生技-KY（4148）董事長彭士豪昨（29）日表示，旗下肥料、健康醫療、循環經濟三大業務成長穩定，在E...

豐興開平盤 等待轉機

豐興（2015）昨（29）日開盤，廢鋼、鋼筋、型鋼全部平盤，以因應當前建築用鋼買氣低迷的困境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。