麗豐AI轉型 助攻獲利

兩岸連鎖美容龍頭麗豐-KY（4137）董事長陳碧華昨（29）日表示，展望2026年，麗豐在完成體質調整後，將延續聚焦門店經營、雙核驅動增長、品質引領未來的三大核心策略，將力拚營收與獲利回復雙位數成長。

回顧2025年，陳碧華指出，中國美容產業面臨大洗牌及市場結構變化影響，造成整體美容市場面臨重大挑戰，明年集團將重返成長軌道。

陳碧華強調，麗豐早在1998年進入大陸市場，確實「吃了時代的紅利」，但因公司一直在線下深耕，並沒有享受到互聯網挹注，在錯過了互聯網世代後，今天不能再錯過AI世代，集團將持續導入AI技術至客戶服務、門店管理與產品研發，目前已先推出200台AI按摩機器人，將導入重點美容店。

麗豐-KY財務長葉建志表示，麗豐在中國大陸原本約有4,000家連鎖美容店，2025年中國美容產業出現明顯洗牌，受市場結構變化影響，全國關店率接近四成，約有180萬家體質較弱的非品牌店家退出市場。相較之下，麗豐的美容連鎖僅關店約一成至3,800家，但營收僅下降2-3%，主要是平均單店採購金額提升，從2024年的1.7萬成長至1.9萬多元。

陳碧華說明，隨著中國大陸美容市場重新洗牌，未來市場趨勢將走向品牌化、連鎖化，這正是麗豐發展的最好機會。

展望2026年，麗豐-KY將延續聚焦門店經營、雙核驅動增長、品質引領未來的三大核心策略。為吸引優質加盟主並擴大市場滲透率，麗豐主營通路「克麗緹娜」在新的年度將新增500家店；除了傳統大店之外，麗豐明年下半年也將推出新型態小型門市，店面僅約50到80平方米（約15到25坪），投資門檻降低至人民幣30萬到50萬。

葉建志表示，為了因應挑戰，麗豐2025年積極調整營運策略，將加盟店的營運輔導與數據管理，轉向以單店體質與服務品質為核心的穩健成長模式。今年營收逐季回溫，第3季營收年增8%、第4季預期成長9%。