泓德攜手國碩 強攻儲能

太陽能系統廠泓德能源（6873）昨（29）日宣布與國碩建立策略性夥伴關係，並共同成立儲能資產平台「星國電力」，聚焦儲能資產投資與備用供電容量市場，瞄準台灣2026年啟動容量市場的商機。

據悉，星國電力首個儲能項目投資總額約35億元，位於台中市新社區，容量達100MW（百萬瓦），預計2026年動工、2027年投運。泓德能源指出，案場完工後，將銜接電能移轉複合動態調節備轉（E-dReg）等備用供電容量交易，在尖峰用電時段提供即時備援電力。

至於在營運分工方面，星國電力結合泓德集團專案開發與資產管理經驗，由泓德能源統籌儲能專案開發、電價競標、設備採購與工程執行；進入營運階段後，則由星星電力提供電力市場操作、綠電購售、備用供電容量交易與相關增值服務。

此外，透過星星電力在交易策略、容量配置與風險控管上的專業，星國電力得以在既有儲能容量基礎上，持續優化收益結構與資產使用效率，讓儲能案場從單一建設型投資，升級為具備穩定現金流與長期報酬潛力的電力服務資產。

泓德能源強調，未來將以星國電力為起點，讓泓德能源與國碩持續深化在儲能與電力服務領域的策略性夥伴關係，並進一步串聯更多產業夥伴，擴大「新石油聯盟」的產業結盟與能源生態系布局。

目前泓德能源已籌組四大綠能資產平台，包括以地面型光電為主的「星泓電力」、以漁電共生光電為主的「星鱻電力」、以表前儲能為核心的「星德電力」，以及整合光電與儲能的「富邦能源」，整體管理資產規模預計超過720億元。

泓德能源累計今年前11月營收71.44億元，年減13.2%。展望未來，泓德能源指出，隨著澳洲大型儲能案場Templers近期商轉，泓德能源2026年起將邁入海外元年，全面啟動全球容量布局，帶動中長期營運動能。