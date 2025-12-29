快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

怡利電明天暫停交易 市場揣測引進重要投資伙伴

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

怡利電（2497）明天上午股東會，下午則會召開記者會說明公司的長期營運策略發展，已經跟證交所申請明天暫停交。市場解讀，該公司明天上午將召開股東臨時會，將討辦理私募普通股現金增資，不排除要引進策略性合作伙伴，為營運成長添柴火。

⭐2025總回顧

怡利電子也表示，邀約對公司營運成長能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人，私募股數或張數不超過20,000仟股，得私募額度不超過20,000仟股之普通股為限。

怡利電子今年前三季稅後純益1.82億元，每股稅後純益為1.49元，今日收盤時股價54.9元，以漲停收盤。

該公司成立成立於1983年，總部位中台灣彰化地區。歷經40多年的發展及轉型變革，針對各大車廠的車種和車型各別投入大量研發資源並進行模具開發工作，怡利電子研發產品已成功廣泛應用於車載影音導航主機、後座娛樂系統、汽車電子模組等汽車電子原廠一階供應體系，滿足客戶多樣領域的需求。成為客戶尋求專業合作時，優先選擇怡利為他們最佳營運夥伴。

怡利電 股東臨時會

延伸閱讀

北極星私募 每股30元

答案揭曉！和泰車今日暫停股票交易 將砸百億投資日本商用車事業

和泰車明日暫停交易 市場揣測有重大投資案

世紀、斐成、萬年清三公司8日同步暫停交易

相關新聞

春雨進擊 攻低碳製程

螺絲產業低迷，線材大廠春雨強調，將透過垂直整合與國際布局，持續在建築與工業扣件領域維持不敗的競爭優勢，並擬定長期策略，朝...

基士德拚淨水場AI化案

基士德-KY（6641）旗下基士德環科在台灣自來水公司「曾文淨水場（擴建一期）AI化採購案」評選取得第一優勝廠商資格，成...

長榮營收／11月276億元、年減23% 12月將迎來旺季

受惠海運市場運價上漲，長榮海運（2603）11月單月合併營收276.3億元，較上月增約3億元、增幅1.1%，年減23.4...

17檔金融股填息達陣

隨著台股高檔震盪，資金逐步轉進防禦型族群，其中金融類股也成為資金避風港，統計金融保險指數自12月初至24日為止，漲幅為8...

鐵礦砂價揚 鋼價有底氣

時序即將進到新年度，國際鐵礦砂行情12月下旬每公噸落在105美元至107美元附近，近一個月上漲約2%，對支撐鋼價有正面助...

環泥子公司利永環球拚轉盈

環泥擴大多角化布局，子公司利永環球日前收購美國Tekscan Holdco股權後，掌握全美最強的壓力感測技術，將以波士頓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。