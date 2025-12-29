怡利電明天暫停交易 市場揣測引進重要投資伙伴

怡利電（2497）明天上午股東會，下午則會召開記者會說明公司的長期營運策略發展，已經跟證交所申請明天暫停交。市場解讀，該公司明天上午將召開股東臨時會，將討辦理私募普通股現金增資，不排除要引進策略性合作伙伴，為營運成長添柴火。

怡利電子也表示，邀約對公司營運成長能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人，私募股數或張數不超過20,000仟股，得私募額度不超過20,000仟股之普通股為限。

怡利電子今年前三季稅後純益1.82億元，每股稅後純益為1.49元，今日收盤時股價54.9元，以漲停收盤。

該公司成立成立於1983年，總部位中台灣彰化地區。歷經40多年的發展及轉型變革，針對各大車廠的車種和車型各別投入大量研發資源並進行模具開發工作，怡利電子研發產品已成功廣泛應用於車載影音導航主機、後座娛樂系統、汽車電子模組等汽車電子原廠一階供應體系，滿足客戶多樣領域的需求。成為客戶尋求專業合作時，優先選擇怡利為他們最佳營運夥伴。