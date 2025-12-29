春雨進擊 攻低碳製程

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

螺絲產業低迷，線材大廠春雨強調，將透過垂直整合與國際布局，持續在建築與工業扣件領域維持不敗的競爭優勢，並擬定長期策略，朝向低碳製程進取，以因應國際永續與供應鏈要求。

法人表示，春雨工廠是台灣最悠久的螺絲扣件廠，生產基地包括兩岸與印尼，並有完整的跨國銷售通路。

春雨指出，產銷核心競爭力表現在完整的垂直整合體系，公司從盤元、粗伸、球化、酸洗、精伸，到扣件成形、表面處理、熱處理、模具開發與出貨，幾乎涵蓋整個製程鏈，能有效控管品質、交期與成本，這也是有能力長期穩定承接大型工程與工業客戶的重要關鍵。

春雨 布局

