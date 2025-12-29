基士德拚淨水場AI化案
基士德-KY（6641）旗下基士德環科在台灣自來水公司「曾文淨水場（擴建一期）AI化採購案」評選取得第一優勝廠商資格，成為後續議價首選。公司指出，此案為全台淨水工程智慧化升級的重要指標，成功插旗指標性示範場域後，將為後續營運增添新動能。
基士德表示，曾文淨水場AI化案競爭激烈，公司憑藉數據驅動與模型導向、多演算法驗證與精準控制、人工智慧（AI）導入有序化、資訊安全與合規保障以及教育訓練與永續推展等五大策略脫穎而出。
據公告，此案預算金額雖然僅380萬元，但基士德強調，作為全台首座智慧淨水場示範工程，其具備關鍵的技術里程碑意義。
