材料*-KY法說會／迎菸業新趨勢 拓展多元產品

香煙濾嘴材料大廠材料*-KY（4763）26日舉行線上法人說明會，由董事長王克璋主持。材料表示，明年訂單八成已談妥，鎖定全球菸草業新趨勢，拓展加熱不燃燒煙煙袋濾嘴、新型晶球濾嘴等新產品；更將跨入生物製藥及電子原料領域。

發言人陳界瑞表示，材料目前在全世界絲束領域的市占約一成，期望五年內能倍增、達到20%。明年與大客戶合約已接近全部談完，整體產量已簽出八成。

陳界瑞表示，材料明年將跨入生物製藥及電子原料領域，布局多元產品線。在生物製藥領域，陳界瑞解釋，緩釋膠囊的薄膜外殼部分原料會使用二醋酸纖維，材料正以公司旗下技術，開拓醫藥類膠囊外殼薄膜產品，預計明年年底推出。電子原料部分，也將打入電子薄膜顯示領域。

至於香菸相關產品，王克璋表示，全球菸業正迎來開發加熱不燃燒煙的黃金成長期，預估未來三年市場規模可望翻倍，且美國部分州、中國大陸及印度等市場尚未完全開放，看好未來潛力龐大，材料掌握關菸袋濾嘴的原料特規絲束的關鍵技術，是一大利基。此外，也將與全球兩大菸草商合作、推出針對口含菸（尼古丁袋）的醋酸纖維無紡布（不織布），預期明年6月上市。

王克璋也表示，明年將因應年輕族群需求，推出新型晶球濾嘴產品，攻入高速增長的風味菸市場。正與巴西股東合作，明年將成立合資公司，以巴拉圭為起點，攻入中南美洲市場，估明年下半年建廠完工，7月開始投產。

材料今年前三季合併營收104.6億元，年減6.43%。前三季稅後純益48.86億元，年減13.8%，每股純益（EPS）4.94元。材料表示，3月已竣工投產的魯志伸新材料醋片新廠，將成為提升供應能力的關鍵。

至於外界關注，材料日前與義大利Mazzucchelli公司合作，拓展旗下高端醋酸光學材料供應能力，並切入Meta智慧眼鏡供應鏈，材料對此表示，目前在AI眼鏡領域，亦有進入華為、小米、OPPO等品牌供應鏈，且應用不只眼鏡框，而是提供多樣材料，以因應客戶需求。