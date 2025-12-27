東森法說會／三大轉投資事業推升獲利、林口園區明年第3季啟用

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
東森26日召開法說會，由董事長廖尚文主持（右二）。原發言人鄭應娜（左二）於2025年年底退休，並由周惠英（左一）接任。記者侯思蘋／攝影
東森26日召開法說會，由董事長廖尚文主持（右二）。原發言人鄭應娜（左二）於2025年年底退休，並由周惠英（左一）接任。記者侯思蘋／攝影

東森（2614）26日召開法說會，受惠轉投資事業營運體質改善有成，旗下東森新媒體、寵物雲與自然美2026年皆有望轉虧為盈。此外，旗下斥資130億元打造的「林口AI智慧國際媒體園區」將於2026年首季取得使照，預計第3季啟用。

⭐2025總回顧

轉投資事業東森寵物雲方面，目前有116間寵物通路及18間結合慈愛動物醫院的醫療合作通路，未來將以優化門市績效與提升覆蓋率為主軸，並透過異業合作開設店中店、導入AI開店評估系統，預計明年轉盈。

轉投資事業新媒體方面，東森表示，東森新媒體今年第3季已轉虧為盈，未來將持續以「AI賦能內容產製＋商模多元變現」為核心方向，透過AI提升產製效率與流程自動化，

轉投資東森自然美今年營運動能明顯提升，今年通路據點新增331家達2,027家，年增19.5%，2026年預估在中國大陸新開500家，預計到年底店數達到2,177家。營運面同步導入AI與系統化管理，並持續強化產品力與服務體驗，帶動會員黏著與回購表現，明年同樣看好有望轉盈。

在倉儲事業方面，前三季受國際關稅政策不確定性以及疾病、風災等因素影響，豬隻飼養量下降使飼料需求趨緩，隨政府推動禁用廚餘養豬政策，預期有利於大宗穀物運量成長。

東森購物面對電商市場競爭日益激烈，東森購物持續推進會員精準經營與商品結構優化，並結合數據與AI工具強化選品、行銷投放與營運效率。今年前10月EPS達10.45元，獲利動能持續增強。

東森表示，東森林口AI智慧國際媒體園區將於2026年落成，為整合東森集團全球營運總部、展演廳、商場及多元休閒服務，規劃引進晶英酒店、高檔餐廳、國際會議廳與UFC健身房等。其中「450台灣之眼」建築總樓高199公尺、海拔450公尺，定位為新北市重要新地標；園區地點緊鄰林口A9站生活圈及周邊大型商業據點，並可連結大台北與桃園生活圈消費動能，整體總投資金額逾130億元，目的為打造為服務東森會員三代同堂的娛樂中心。

AI

延伸閱讀

陸公安部：今年已押7,600多名緬甸妙瓦底電詐嫌犯回國

國1林口路段小貨車突起火 整車付之一炬駕駛及時逃生

林口老農種菜遭砍4刀慘死 兒子赴殯儀館難過依偎妹妹肩膀

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班

相關新聞

中鋼11月稅前虧0.76億

中鋼（2002）昨（26）日公告11月自結合併損益數字，單月稅前淨損0.76億元，連續第八個月交出赤字成績，但較上月虧損...

聯嘉墨國廠 2026年投產

聯嘉投控（3717）昨（26）日舉行法說會，公司指出，受惠北美燃油車與油電車銷量恢復，加上產能挪移策略奏效，預估今年營收...

材料布局新品 跨入製藥

香煙濾嘴材料大廠材料*-KY（4763）昨（26）日舉行法說會，董事長王克璋表示，明年訂單八成已談妥，鎖定全球菸草業新趨...

電信三雄備戰跨年夜網路

每年跨年夜，網路流量都創新高，也是電信三雄年度大挑戰，今年全台跨年熱區21個，中華電信（2412）、台灣大、遠傳積極備戰...

龍德手握144億元訂單

龍德造船（6753）昨（26）日舉行法說會，目前龍德在手新造船訂單總合約金額為144億元，尚待執行金額約67 億元，對於...

龍德造船：在手訂單144億 瞄準海軍海巡無人船3案

龍德造船目前新造船在手訂單總合約金額新台幣144億元，董事長黃守真表示，明年營運更樂觀，會比今年成長，「未來10年造船市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。