龍德手握144億元訂單

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

龍德造船（6753）昨（26）日舉行法說會，目前龍德在手新造船訂單總合約金額為144億元，尚待執行金額約67 億元，對於明年營運展望樂觀、有望比今年成長。

⭐2025總回顧

龍德造船表示，新增造船合約，總金額約36.7億元，包括軍用艦艇後續艇六艘、40公尺工作船六艘、高速攔截艇六艘、35噸級巡緝艇二艘；維修保養合約金額約5.9億元，為高速攔截艇六艘全壽期保養維修。

累計新造船在手訂單總合約金額為144億元，尚待執行金額約67億元。其中國內市場共計四案，尚餘15艘船待交付，外銷訂單三案，尚餘19艘船待交付。至於維保訂單約46億元，平均每年營收3億元至5億元，預計於2041年全數完成；國內地區11艘，國外地區45艘。

龍德指出，海委會先前提出為期九年的「海域維權海巡艦艇建造計劃」，已獲行政院核定，整體計畫預計122年結束，將建造2,000噸級海巡艦12艘、300噸級14艘、100 噸級14艘，總計40艘，整個「海域維權海巡艦艇建造計劃」總經費達568億元，龍德將參與投標。

