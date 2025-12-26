電信三雄備戰跨年夜網路

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

每年跨年夜，網路流量都創新高，也是電信三雄年度大挑戰，今年全台跨年熱區21個，中華電信（2412）、台灣大、遠傳積極備戰，出動近3,000工程人次，後勤數百工程人員跨年夜待命，預計擴充近2,000個行動基地台或基地台車支援，跨年夜當晚網路容量較平日成長四成以上、甚至逾倍。

⭐2025總回顧

中華電信表示，跨年夜高密度人流與瞬時流量暴增是可預期的網路挑戰，預估2026跨年期間全台行動數據用量將再創新高，提前啟動跨年專案，完成網路超前部署，導入行動網路智能平台、最新型AirScale Radio系列基地台。

台灣大表示，跨年前14天成立「跨年網路指揮中心」，導入自研「AI智慧人流動態資源管理機制」，動員千名工程人員，調度68台行動通訊車，進駐全台38處跨年活動與熱門景點，整體網路容量較平日提升140%，熱區網路處理效能提升80%、上傳能力提升逾30%，最高上網速率突破2Gbps。

遠傳則表示，透過AI技術精準預判跨年網路需求，超前部署，除出動超過60台行動通訊車及臨時基地台進駐全台活動會場，並動員近千人次工程人員，提前完成橫跨北、中、南、東全台21大跨年熱區。

延伸閱讀

台東跨年／天后張惠妹坐鎮！玖壹壹搭飛機快閃　超狂表演合作搶先看

台南演唱會、跨年升級維安 禁帶大型行李、警力增1.5倍

新北跨年捷運公車搭乘攻略 31日淡水八里交管

跨年、元旦維安 劉世芳：內政部動員8千警力、逾2千民力

相關新聞

中鋼11月稅前虧0.76億

中鋼（2002）昨（26）日公告11月自結合併損益數字，單月稅前淨損0.76億元，連續第八個月交出赤字成績，但較上月虧損...

聯嘉墨國廠 2026年投產

聯嘉投控（3717）昨（26）日舉行法說會，公司指出，受惠北美燃油車與油電車銷量恢復，加上產能挪移策略奏效，預估今年營收...

材料布局新品 跨入製藥

香煙濾嘴材料大廠材料*-KY（4763）昨（26）日舉行法說會，董事長王克璋表示，明年訂單八成已談妥，鎖定全球菸草業新趨...

電信三雄備戰跨年夜網路

每年跨年夜，網路流量都創新高，也是電信三雄年度大挑戰，今年全台跨年熱區21個，中華電信（2412）、台灣大、遠傳積極備戰...

龍德手握144億元訂單

龍德造船（6753）昨（26）日舉行法說會，目前龍德在手新造船訂單總合約金額為144億元，尚待執行金額約67 億元，對於...

龍德造船：在手訂單144億 瞄準海軍海巡無人船3案

龍德造船目前新造船在手訂單總合約金額新台幣144億元，董事長黃守真表示，明年營運更樂觀，會比今年成長，「未來10年造船市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。