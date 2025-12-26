電信三雄備戰跨年夜網路

每年跨年夜，網路流量都創新高，也是電信三雄年度大挑戰，今年全台跨年熱區21個，中華電信（2412）、台灣大、遠傳積極備戰，出動近3,000工程人次，後勤數百工程人員跨年夜待命，預計擴充近2,000個行動基地台或基地台車支援，跨年夜當晚網路容量較平日成長四成以上、甚至逾倍。

中華電信表示，跨年夜高密度人流與瞬時流量暴增是可預期的網路挑戰，預估2026跨年期間全台行動數據用量將再創新高，提前啟動跨年專案，完成網路超前部署，導入行動網路智能平台、最新型AirScale Radio系列基地台。

台灣大表示，跨年前14天成立「跨年網路指揮中心」，導入自研「AI智慧人流動態資源管理機制」，動員千名工程人員，調度68台行動通訊車，進駐全台38處跨年活動與熱門景點，整體網路容量較平日提升140%，熱區網路處理效能提升80%、上傳能力提升逾30%，最高上網速率突破2Gbps。

遠傳則表示，透過AI技術精準預判跨年網路需求，超前部署，除出動超過60台行動通訊車及臨時基地台進駐全台活動會場，並動員近千人次工程人員，提前完成橫跨北、中、南、東全台21大跨年熱區。