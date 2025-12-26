材料布局新品 跨入製藥
香煙濾嘴材料大廠材料*-KY（4763）昨（26）日舉行法說會，董事長王克璋表示，明年訂單八成已談妥，鎖定全球菸草業新趨勢，加碼拓展加熱不燃燒煙煙袋濾嘴、新型晶球濾嘴等新產品，並將跨入生物製藥及電子原料領域。
⭐2025總回顧
發言人陳界瑞表示，材料在絲束領域市占約一成，期望五年內能倍增、達到20%。明年與大客戶長約幾乎已全部敲定，整體產量已簽出八成。
陳界瑞表示，材料明年將跨入生物製藥及電子原料領域，布局多元產品線。在生物製藥領域，陳界瑞解釋，緩釋膠囊的薄膜外殼部分原料會使用二醋酸纖維，材料開拓醫藥類膠囊外殼薄膜產品，預計明年年底推出。電子原料部分將打入電子薄膜顯示領域。
王克璋分析，全球菸業積極發展加熱不燃燒煙產品，預估未來三年市場規模可望翻倍，材料掌握菸袋濾嘴原料特規絲束的關鍵技術，也將與全球兩大菸草商合作，推出醋酸纖維無紡布產品，預期明年6月上市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言