材料布局新品 跨入製藥

香煙濾嘴材料大廠材料*-KY（4763）昨（26）日舉行法說會，董事長王克璋表示，明年訂單八成已談妥，鎖定全球菸草業新趨勢，加碼拓展加熱不燃燒煙煙袋濾嘴、新型晶球濾嘴等新產品，並將跨入生物製藥及電子原料領域。

發言人陳界瑞表示，材料在絲束領域市占約一成，期望五年內能倍增、達到20%。明年與大客戶長約幾乎已全部敲定，整體產量已簽出八成。

陳界瑞表示，材料明年將跨入生物製藥及電子原料領域，布局多元產品線。在生物製藥領域，陳界瑞解釋，緩釋膠囊的薄膜外殼部分原料會使用二醋酸纖維，材料開拓醫藥類膠囊外殼薄膜產品，預計明年年底推出。電子原料部分將打入電子薄膜顯示領域。

王克璋分析，全球菸業積極發展加熱不燃燒煙產品，預估未來三年市場規模可望翻倍，材料掌握菸袋濾嘴原料特規絲束的關鍵技術，也將與全球兩大菸草商合作，推出醋酸纖維無紡布產品，預期明年6月上市。