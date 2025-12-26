材料布局新品 跨入製藥

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

香煙濾嘴材料大廠材料*-KY（4763）昨（26）日舉行法說會，董事長王克璋表示，明年訂單八成已談妥，鎖定全球菸草業新趨勢，加碼拓展加熱不燃燒煙煙袋濾嘴、新型晶球濾嘴等新產品，並將跨入生物製藥及電子原料領域。

⭐2025總回顧

發言人陳界瑞表示，材料在絲束領域市占約一成，期望五年內能倍增、達到20%。明年與大客戶長約幾乎已全部敲定，整體產量已簽出八成。

陳界瑞表示，材料明年將跨入生物製藥及電子原料領域，布局多元產品線。在生物製藥領域，陳界瑞解釋，緩釋膠囊的薄膜外殼部分原料會使用二醋酸纖維，材料開拓醫藥類膠囊外殼薄膜產品，預計明年年底推出。電子原料部分將打入電子薄膜顯示領域。

王克璋分析，全球菸業積極發展加熱不燃燒煙產品，預估未來三年市場規模可望翻倍，材料掌握菸袋濾嘴原料特規絲束的關鍵技術，也將與全球兩大菸草商合作，推出醋酸纖維無紡布產品，預期明年6月上市。

延伸閱讀

伺服器需求帶動！新加坡11月電子業產值上揚 詳細數據出爐

助老兵骨灰葉落歸根 山東台商捐贈32張機票

山東台商捐贈32張機票 助劉德文送老兵骨灰葉落歸根

康和證券輔導天明製藥12月22日登錄興櫃

相關新聞

中鋼11月稅前虧0.76億

中鋼（2002）昨（26）日公告11月自結合併損益數字，單月稅前淨損0.76億元，連續第八個月交出赤字成績，但較上月虧損...

聯嘉墨國廠 2026年投產

聯嘉投控（3717）昨（26）日舉行法說會，公司指出，受惠北美燃油車與油電車銷量恢復，加上產能挪移策略奏效，預估今年營收...

材料布局新品 跨入製藥

香煙濾嘴材料大廠材料*-KY（4763）昨（26）日舉行法說會，董事長王克璋表示，明年訂單八成已談妥，鎖定全球菸草業新趨...

電信三雄備戰跨年夜網路

每年跨年夜，網路流量都創新高，也是電信三雄年度大挑戰，今年全台跨年熱區21個，中華電信（2412）、台灣大、遠傳積極備戰...

龍德手握144億元訂單

龍德造船（6753）昨（26）日舉行法說會，目前龍德在手新造船訂單總合約金額為144億元，尚待執行金額約67 億元，對於...

龍德造船：在手訂單144億 瞄準海軍海巡無人船3案

龍德造船目前新造船在手訂單總合約金額新台幣144億元，董事長黃守真表示，明年營運更樂觀，會比今年成長，「未來10年造船市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。