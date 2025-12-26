聯嘉墨國廠 2026年投產

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導
聯嘉董事長黃國欣。聯合報系資料照
聯嘉董事長黃國欣。聯合報系資料照

聯嘉投控（3717）昨（26）日舉行法說會，公司指出，受惠北美燃油車與油電車銷量恢復，加上產能挪移策略奏效，預估今年營收成長至少2%至3%。展望未來，聯嘉透過成立控股公司推動多角化經營，並加速墨西哥新廠建設，預計於2026年投產以優化產能。

⭐2025總回顧

聯嘉表示，集團多角化策略劃分為汽車光電、創意餐飲、節能環保及AI產業。極致餐飲首創LED沉浸式虛擬餐廳，並藉展示效果帶動顯示器下單。AI產業則引進技術團隊建構邊緣運算中心，初期深耕台灣智能交通專案，再逐步拓展全球市場。

聯嘉說明，目前產能利用率極度飽和，今年第3季台灣總部SMT產能利用率達114%，中國東莞廠更達116%，已透過加班與瓶頸設備優化進行產能疏解。

此外，墨西哥新廠預計於今年第4季完成建廠，隨後立即進行IATF 16949車業品質系統認證，並計畫於2026年正式進入量產。該廠距離主要客戶僅30分鐘至4小時車程，將大幅降低運輸、包材及庫存成本。

聯嘉透露，針對美國關稅緊急對策，目前已與不同車燈客戶溝通完畢，採取將關稅10%至20%加到發票單價，或由客戶支付報關時之代付關稅款，確保營運毛利不受侵蝕。目前美元計價營收占比約84%，每月執行約800萬至1000萬美元的避險部位，以應對淨美元資產曝險與台幣匯率波動。

聯嘉強調，儘管全球電動車市場短期明朗度不高，但公司成功切入全美熱銷皮卡供應鏈，前五大熱銷車款中即供應三款。隨著燃油車與混合動力車需求穩健，加上新專案挹注，北美銷售大幅成長，平均每6.7輛新車中就有一輛使用聯嘉產品。

延伸閱讀

車廠進口美規車蓄勢待發 預計2026下半年陸續引進

東陽、堤維西 AM業務熱

燃油Jaguar再見！最後一輛F-Pace SVR正式下線，為品牌燃油車劃下句點

如何解讀美對中晶片關稅延期？紐時：美正拿捏分寸避免中方強烈反彈

相關新聞

中鋼11月稅前虧0.76億

中鋼（2002）昨（26）日公告11月自結合併損益數字，單月稅前淨損0.76億元，連續第八個月交出赤字成績，但較上月虧損...

聯嘉墨國廠 2026年投產

聯嘉投控（3717）昨（26）日舉行法說會，公司指出，受惠北美燃油車與油電車銷量恢復，加上產能挪移策略奏效，預估今年營收...

材料布局新品 跨入製藥

香煙濾嘴材料大廠材料*-KY（4763）昨（26）日舉行法說會，董事長王克璋表示，明年訂單八成已談妥，鎖定全球菸草業新趨...

電信三雄備戰跨年夜網路

每年跨年夜，網路流量都創新高，也是電信三雄年度大挑戰，今年全台跨年熱區21個，中華電信（2412）、台灣大、遠傳積極備戰...

龍德手握144億元訂單

龍德造船（6753）昨（26）日舉行法說會，目前龍德在手新造船訂單總合約金額為144億元，尚待執行金額約67 億元，對於...

龍德造船：在手訂單144億 瞄準海軍海巡無人船3案

龍德造船目前新造船在手訂單總合約金額新台幣144億元，董事長黃守真表示，明年營運更樂觀，會比今年成長，「未來10年造船市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。