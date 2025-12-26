聯嘉墨國廠 2026年投產

聯嘉投控（3717）昨（26）日舉行法說會，公司指出，受惠北美燃油車與油電車銷量恢復，加上產能挪移策略奏效，預估今年營收成長至少2%至3%。展望未來，聯嘉透過成立控股公司推動多角化經營，並加速墨西哥新廠建設，預計於2026年投產以優化產能。

聯嘉表示，集團多角化策略劃分為汽車光電、創意餐飲、節能環保及AI產業。極致餐飲首創LED沉浸式虛擬餐廳，並藉展示效果帶動顯示器下單。AI產業則引進技術團隊建構邊緣運算中心，初期深耕台灣智能交通專案，再逐步拓展全球市場。

聯嘉說明，目前產能利用率極度飽和，今年第3季台灣總部SMT產能利用率達114%，中國東莞廠更達116%，已透過加班與瓶頸設備優化進行產能疏解。

此外，墨西哥新廠預計於今年第4季完成建廠，隨後立即進行IATF 16949車業品質系統認證，並計畫於2026年正式進入量產。該廠距離主要客戶僅30分鐘至4小時車程，將大幅降低運輸、包材及庫存成本。

聯嘉透露，針對美國關稅緊急對策，目前已與不同車燈客戶溝通完畢，採取將關稅10%至20%加到發票單價，或由客戶支付報關時之代付關稅款，確保營運毛利不受侵蝕。目前美元計價營收占比約84%，每月執行約800萬至1000萬美元的避險部位，以應對淨美元資產曝險與台幣匯率波動。

聯嘉強調，儘管全球電動車市場短期明朗度不高，但公司成功切入全美熱銷皮卡供應鏈，前五大熱銷車款中即供應三款。隨著燃油車與混合動力車需求穩健，加上新專案挹注，北美銷售大幅成長，平均每6.7輛新車中就有一輛使用聯嘉產品。