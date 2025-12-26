中鋼11月稅前虧0.76億

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
鋼鐵示意圖。 中鋼提供
鋼鐵示意圖。 中鋼提供

中鋼（2002）昨（26）日公告11月自結合併損益數字，單月稅前淨損0.76億元，連續第八個月交出赤字成績，但較上月虧損3.07億元大幅收斂；累計前11月稅前淨損50.63億元。展望後市，中鋼指出，中國大陸明年起實施出口許可證制度，整體鋼市具築底回溫、平穩轉正的氛圍。

中鋼說明，11月合併稅前淨損較上月減少，主要係鋼鐵業銷售數量及中能風場發電度數增加，使得營收及營業利益增加；另礦業投資獲配股利收入減少，以致業外收入減少。

中鋼認為，在總經方面，全球經濟緩步復甦，美國聯準會啟動降息循環，歐洲央行維持貨幣寬鬆政策，挹注金融體系流動性。

大陸明年持續擴大內需政策方向，有利支撐大宗商品需求。台灣續受惠人工智慧需求穩健帶動出口，主計總處預估明年台灣經濟成長率可達3.54%；惟傳統產業領域終端需求尚需時間恢復，傳產經營環境仍具挑戰。

鋼市部分，煉鋼成本持續上升對鋼廠帶來壓力，目前美、歐地區熱軋行情在關稅及貿易救濟措施持續發酵下，已見緩步回升。中國大陸明年起實施出口許可證制度，對大陸大量出口情況預計將起抑制作用，有助帶動亞洲鋼價回穩，整體鋼市具築底回溫、平穩轉正氛圍。

