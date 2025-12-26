中工法說會／在手工程合約1,768億 規劃募資上看百億元

中華工程（2515）26日舉行線上法說會中表示，中工在手工程合約總額達1,768億元，尚待執行金額約1,032億元，工程與都更案均依計畫推進，整體業績、開發案進度均超穩定發展前進。

中工指出，今年前11月營收約176.76億元、年減逾15%，主因今年承攬量下滑，加上部分工程進入收尾階段所致。

中工表示，目前公司在手工程合約金額約達1,768億元，待執行工程金額約1,032億元，顯示中工未來業績能見度穩健。

中工指出，由於未來兩年工程與都更案的資金需求，未來將評估發行新股、可轉債等多元籌資工具因應；中工表示，明年相關工程與建築支出約80億元，規劃籌資約55至100億元的資金，以支應後續營運需求。

工業區開發方面，中工表示，今年度公告可出售土地面積約57.9公頃，已出租或出售約37.9公頃；進行中的工業區開發工程總金額約44.45億元，累計已投入約8.25億元。

至於房地產與都市更新業務方面，中工指出，今年6月「碧硯閣」建案已取得使用執照並完成移轉登記，預計明年第1季交屋、挹注營運；「中工雲宇宙」案預計明年6月取得使用執照，其餘都更案持續依既定程序審議。