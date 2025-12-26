快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

何時訪陸？鄭麗文盼落在這時間點 坦言要去就要見習近平

中工法說會／在手工程合約1,768億 規劃募資上看百億元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

中華工程（2515）26日舉行線上法說會中表示，中工在手工程合約總額達1,768億元，尚待執行金額約1,032億元，工程與都更案均依計畫推進，整體業績、開發案進度均超穩定發展前進。

⭐2025總回顧

中工指出，今年前11月營收約176.76億元、年減逾15%，主因今年承攬量下滑，加上部分工程進入收尾階段所致。

中工表示，目前公司在手工程合約金額約達1,768億元，待執行工程金額約1,032億元，顯示中工未來業績能見度穩健。

中工指出，由於未來兩年工程與都更案的資金需求，未來將評估發行新股、可轉債等多元籌資工具因應；中工表示，明年相關工程與建築支出約80億元，規劃籌資約55至100億元的資金，以支應後續營運需求。

工業區開發方面，中工表示，今年度公告可出售土地面積約57.9公頃，已出租或出售約37.9公頃；進行中的工業區開發工程總金額約44.45億元，累計已投入約8.25億元。

至於房地產與都市更新業務方面，中工指出，今年6月「碧硯閣」建案已取得使用執照並完成移轉登記，預計明年第1季交屋、挹注營運；「中工雲宇宙」案預計明年6月取得使用執照，其餘都更案持續依既定程序審議。

中工 都更

延伸閱讀

亞翔11月底在手訂單1753億元 工程管理人才是瓶頸

雲林三條崙海水浴場斥資1.37億元整建 2027年初完工拚再造海線觀光

隔壁建案施工釀房屋傾斜！補教業者怒告建商 法官判賠199萬

三六九山莊改建包商怨工程款常拖欠 雪管處：不可能發生

相關新聞

龍德造船：在手訂單144億 瞄準海軍海巡無人船3案

龍德造船目前新造船在手訂單總合約金額新台幣144億元，董事長黃守真表示，明年營運更樂觀，會比今年成長，「未來10年造船市...

泓德能源總座獲不起訴處分 股價急拉亮燈漲停

台北地檢署今（26）日發出新聞稿，針對泓德能源總經理周仕昌等人涉違反「貪汙治罪條例」等案，經調查，地檢署認定周仕昌查無具...

東森法說會／轉投資扮動力引擎 東森購物前三季EPS逾10元

東森（2614）26日召開法說會，董事長廖尚文表示，今年本業倉儲業務營收雖小幅下滑，但獲利仍維持一定水準；轉投資事業則成...

17檔金融股填息達陣

隨著台股高檔震盪，資金逐步轉進防禦型族群，其中金融類股也成為資金避風港，統計金融保險指數自12月初至24日為止，漲幅為8...

鐵礦砂價揚 鋼價有底氣

時序即將進到新年度，國際鐵礦砂行情12月下旬每公噸落在105美元至107美元附近，近一個月上漲約2%，對支撐鋼價有正面助...

麗臺認列在陸罰款

麗臺（2465）昨（25）日公告，子公司麗台上海信息科技公司公告接獲中國大陸上海稅務局裁處書，依稅務局裁處書補繳稅款加上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。