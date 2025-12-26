嘉泥：前3季營運穩健 旅宿事業助整體毛利率提升

快訊

中央社／ 台北26日電

嘉泥今天表示，前3季營業淨損較去年同期大幅減少53%，顯示核心本業穩定轉型的效應持續展現，股利收入為整體盈餘提供貢獻；另外，旅宿事業表現亮麗，助整體毛利率提升至16.1%，日本沖繩旅宿事業為集團中表現相對突出的項目。

嘉新水泥今天在法人說明會指出，目前財務體質穩健，截至第3季底，嘉新負債比率為43%，流動比率達264%，長期資金占不動產、廠房及設備比率為795%，顯示嘉泥具備充足的償債能力與財務彈性，可支應各事業體營運與未來市場變化。

在各事業體表現上，嘉泥說明，日本沖繩旅宿事業為集團中表現相對突出的項目之一，由於沖繩為日本重要旅遊目的地，旅遊需求回溫明顯。根據沖繩縣政府公布的最新官方統計，2025年10月沖繩入境觀光客總數達98.6萬人次，創下歷年同月新高；截至10月累計入境人次優於去年同期及疫情前水準。

嘉泥指出，轉投資Hotel Collective維持強勁動能，前3季住房率穩定維持在約9成的高水準，平均房價（ADR）提升至接近2.5萬日圓；2025年第3季平均住房率為89.4%，平均房價為2.5萬日圓，單房收益提升，帶動旅宿營收較去年同期增加約2.7億日圓，對整體毛利率形成有效支撐。

其他事業方面，嘉泥裝卸倉儲業務在散雜貨中轉量增加下，營收較去年同期成長；資產管理事業維持穩定貢獻，水泥事業在市場出貨量調整中保持平穩。

嘉泥統計，在資產配置多元化與旅宿事業成長帶動下，前3季合併營收為新台幣22.4億元；受惠於營運效率優化及飯店營收成長，整體毛利率提升至16.1%；第3季在股利收入的穩定挹注下，最終歸屬業主淨利為4.79億元，每股盈餘（EPS）達0.73元。

嘉泥 沖繩

